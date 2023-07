Kei roto a Daniel Livingston i ngā ringaringa o te ture whai muri i tāna hopunga i Naenae i tēnei ahiahi.

He kai-hara taitōkai tamariki a Livingston i tukua i te whare herehere i tēnei tau, ā ka herea ki te here rekereke.

I te waenganui tango a Livingstone i tana here rekereke i waenganui pō, ka oma, mea rawa ake, kei ngā tiriti tonu ia e karore haere ana.

Ā, hei tā te kaikōrero Ara Poutama o Reipa a Kelvin Davis, he pīki raruraru kei te haere.

Ko te haere ki te karakia, te kai o te rā mō Kelvin Davis. Ēngari, kaore ia, mō te āmene, i ngā mahi, a ngā āpiha.

E ai ki a Davis, “Koretake ngā āpiha o ngā pirihimana, me ngā whare herehere, rātau i tuku i tēnei korokē kia rere atu.”

Kei te rere ana matā ki te hunga, kaore i mau wawe ia Daniel Livingstone, he tāne i mauheretia mō te mahi pāwhera i ngā tau, i tana tango i tana here rekereke, me te oma atu.

He whitu haora te roa, i muri i te tangi o te pere, i mua i te taenga atu o ngā pirihimana ki te kite, mēnā i te kainga tonu ia.

Hei tā Davis, “Me tuhia ngā īngoa o ngā tangata, ngā kaihara tino kino rawa atu. kia mōhio, mēnā he pāhōtanga me o rātau īngoa, me tere te haere o ngā āpiha me ngā pirihimana.”

I puea ake tēnei raru, i muri tata mai i te whakawhiu kia Tony Robertson, mō te kōhuru tangata. i te mau hoki ia i tētahi here rekereke.

Ki tā Davis, “Mēnā i tere te mahi mō Robertson, tērā pea kaore tēnei tangata a Livingstone e tāea te rere atu.”

Kaore te Minita Ara Poutama i hia kōrero ki runga kāmera i te rā nei, ēngari ko tāna, ko ngā here rekereke tētahi rautaki noa, ki te patu i ngā mahi hara. ēngari he mārama te kite, ki te taha o Livingstone, kaore i tutuki.

Ko tāna hoki, me tere ake tā ngā pirihimana, me tā Te Ara Poutama, whai wawe i ēnei take.