He ōrite ngā takaoraora i kitea ki te pikitia o NWA ki tā Ngāi Māori

Kā pāhotia te kiriata, Straight Outta Compton, ki roto i ngā whare pikitia o te motu. He pakiwaitara pono e pā ana ki te Rōpū Pātōtō a NWA ki te ao rongonui. Ko ngā kaipātōtō o te rōpū ko ngā hoa piripono pēnei i a Dr Dre rāua ko Ice Cube.

He rōpū kore kitea i te tīmatanga engari ka rongo rātou i ngā mahi whakahawea, kaikiri hoki a ngā pirihimana. E ai ki ētahi kaiwhakatutū puehu ō-mua, he ōrite a rātou takaoraora ki a Ngāi Māori.

Ko ngā taukumekume, kei te māhoratia ki ngā whare pikitia huri noa i te ao.

Ko Shane Jones he mema o te rōpū porotēhi o Te Kawariki, nā rātou te mana o te Māori i āki i ngā tau whitu tekau, waru tekau hoki. E kite ana ia i ngā taurite o te Māori me te Iwi Mangumangu o Amerika.

Hei tāna, "He whakatūpato i a tātau. Kei pā mai aua āhuatanga ki a tāua te Māori."

Ko NWA, te rōpū e kawe ana i te kiriata, te rōpū i whakatakoto tuatahi, i ngā mahi rapi, ki te wero i te kāwanatanga, mō ngā mahi tāmī i te mangumangu.

Hei tā te mema o mua o te Pēne Reggae o Aotearoa a Ngahiwi Apanui, he kitenga hoki, ki waenganui i a Ngāi Tātau.

Hei tā Ngahiwi Apanui, "Ko te whakamahi i te pūoro hei waka kawe i te kōrero, i te kaupapa rānei, mai rā anō te iwi Māori e whakamahi ana i te haka, i te waiata, i te pao, ki te porotehe."

Ko tā Jones kōrero, "Ko te wairua i whāngai nei i a rātau, i whakahihiko nei ia rātau, kāore i te tino rerekē ki te wairua i pā nei ki a mātau. Kia whakamahi i te ao pāpāho, kia whakatutū ai te puehu. Kia kaua e tāpapa noa ki te aroaro o te Karauna. ēnā mea katoa, i a mātau e tamariki ana, oti katoa."

Ko Ngāi Māori hoki i whakawhirinaki atu ki ēnei pūoro. Ko Tiki Tāne i mauheretia, mō te waiata i tētahi o ngā waiata o NWA, e whakahāwea ana i ngā pirihimana.

"He āhua rerekē nā te mea, he mangumangu ngā tāngata o te kiriata nei, ēngari, he ākonga kei roto mō ngāi tātau te iwi Māori," e ai ki a Apanui.

Te reo porotēhi, e kawea ana, ki ngā tūmomo tini, o te ao pūoro.