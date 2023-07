Kei te hiahia a Marama Davidson ki te tū hei māngai take Māori o Te Rōpū Kākāriki

Kei te hiahia a Marama Davidson i te tūranga, hei māngai take Māori o Te Rōpū Kākāriki.

Hei tā te Mema Pāremata Māori hōu nei, koirā te ara tika, nā te roa o tana whakaheke tōtā, tu maaro hoki mō ngā mana Māori.

E ai ki a Marama Davidson, “He āhua wiriwiri tonu ahau. Engari kei te tino mōhio au he tino nui tēnei hōnore māku.”

He hōnore kua roa e whaia ana. He iti ake i te kotahi paihēneti te rerekētanga, o tana uru, me tana noho ki waho o te Whare Pāremata i tērā tau.

Ēngari kua uru inaianei, ā kaore ia mō waiho mā te waewae o muri ia e ārahi, kei te mōhio pū ia, he aha ana hiahia, he aha ngā tūranga kei te whaia.

Ki tā Davidson, “Ko ngā kaupapa, ko te take o te Māori Affairs. Koinā te tino mahi, koinā te tino kai ki ahau. “

Ahakoa he tūranga kei te mauria e te tumuaki takirua o te pāti a Metiria Tūrei, kei te rāngona a whakamiha mai i waho, mō ngā pūkenga a te wahine nei.

Hei tā Te Ururoa Flavell, “Ko Marama he wahine kua roa e whawhai ana i ngā take Māori, pērā kua mātau. Ā, kaore e kore, ka whai wā ki te noho tahi, ki te kōrero i ngā take.”

He harawene hoki, he kākāriki kē ngā iaia e rere ana i ana toto.

E ai ki a Flavell, "He pai kua uru mai tētahi anō wahine Māori ki roto i te whare, kia whai wāhi ia ki roto i ngā nekeneke o te Whare Pāremata. Ko te mate kē kei roto ia i tētahi anō pāti! heoi anō, ko tērā kōrero tērā.”

Ko te whakapae ia, ka tīmata a Davidson hei te mutunga o te marama o Whiringa-a-nuku.