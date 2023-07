Kua ‘whakatahangia’ te Taura Whiri, mō te mahi whakamāori i te pire reo Māori.

He ngōki te nuku, ēngari kei kua whakamanatia te pire reo Māori.

Neke atu i te rua marama te pire Te Mātāwai, e noho puku ana ki te kāhui minita, e whanga ana ki te whakaetanga, kia mana te pire ki te reo Māori. Kua whakaetia te reo, me te kiko o te pire, aa he kawe i te kaupapa ki te komiti whiriwhiri te mahi. Ēngari kua ruku mai i te ahi, ki te puna koropupū, i tana whakamoe i ngā nawe mō te takaroa, kua ara mai he āwangawanga, mō te hunga whakamāori. Kua puta te pātai ia Pita Paraone, he aha te take, kāore Te Taura Whiri, i te ārahi i te whai nei. "Ko taku pātai kia rātau, kei hea te Taura Whiri? Ki ahau nei, ko rātau ngā mea me kōrero, ko wai mā e wātea ana, ko wai mā e tino whai pūkenga ana mō tērā mahi.

Mā te Puni Kōkiri e tohu te hunga whakamāori i te pire, kāore te Taura Whiri. E ai ki tana tumu whakarae o mua, kei hea te hua o tērā? "i tino ohorere au, ki te rongo i tērā!"

Ēngari e ai ki te minita a Te Ururoa Flavell, kua roa e pērā ana, aa he tohe tēnei mō te tohe noa. “Kei te pērā inaianei. mena he kaupapa, he mahi whakamāori, mā Te Puni Kōkiri e kimi, e toro atu. Ka mutu, i te nuinga o te wā, ka haere ia ki te Taura Whiri.”

Ko te whakapae ia, ka whai huruhuru tēnei pire, i mua i te mutunga o te tau.