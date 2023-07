Ko Marama Davidson te mema hōu o Pāremata

Ko Marama Davidson, nōnākuanei ka whakamanatia hei mema pāremata hōu mā Te Rōpū Kākāriki. Tūturu, he ara roa kua takahia e te piki tūranga.

Hei tā Davidson, “Kei te pai. Kei te paku wiriwiri hoki.”

He pōwhiri, he tuku i ana kītaurangi te mahi o te rā mō Marama Davidson, ā, he ruku tōtika ki ngā mahi te karanga. Kua tohua ia ki ngā kaupapa, whare kāwana, ngā take tika tāngata, me ngā take o te hunga nō ngā moutere.

Engari ko te tino whiwhi mōnā, he kapo ake i te tūranga, kaikōrero mō ngā take Māori. He kapo mai i te kaiārahi takirua o te pāti, a Metiria Turei.

Hei tā James Shaw, “He māngai kaha ia, he kaikōrero pakari ia. Ko ana pūkenga i te ao pāpāhō, kei tua o te nuinga o ngā kaitōrangapū, o ngā pāti katoa.”

He wahine i whai i ngā tūru Māori ki Ikaroa-Rāwhiti, Tāmaki Makaurau hoki, ēngari auare ake. I whakairi i tana īngoa ki te rārangi o te Rōpū Kākāriki, engari nā te kaute iti iho i te 1%, i mahue ia ki waho.

Engari nā te wehenga o te tumuaki Takirua ō-mua o te pāti a Russell Norman, i tūwhera ai te kuaha ki a ia.