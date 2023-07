Kua tau te toki ki runga i te kura o Turakina

E whakakapia ana ngā kuaha o te kura noho kōhine Māori o Turakina, kua kotahi rau me te tekau tau e whakaako ana i ngā kōtiro Māori kia tū tauira mai hei iho pūmanawa.

Ko te hekenga o ngā tauira me ngā raru pūtea ngā tino take i pēnei ai, e ai ki te whakatau a te Minita Take Mātauranga, a Hekia Parata i tēnei rangi. I taka tēnei whakawhiu ki ngā kaimahi me ētahi ākonga inanahi. He whakawhiu ohorere ki a rātau.

Nā te Minita Take Mātauranga tēnei whakatau, ahakoa te taumaha o te ngākau.

Hei tā Hekia Parata, “Ae e pouri ahau he wāhine, he Māori, na reira e whakapou kaha ana I te kura ki te whiriwhiri I tetahi huarahi pai mo tēnei kura engari kaore I kitea.”

He hua tēnei o te heke o te tokomaha o ngā ākonga, me ngā raruraru pūtea, mō ngā tau maha. I tuku pūtea tautoko te kāwanatanga ki a rātau, he 5 miriona tāra, mō ngā tau e rima, ēngari, auare ake.

I te marama o Whiringa-a-nuku, i tīmata te rauna tuarua o tā te minita āta wherawhera i ngā mahi a Turakina. Kotahi marama te wā i tukuna, ki te whakaatu i te pakari o te taha pūtea.

Hei tā Parata, “Ko te tino raruraru kaore he kotiro te haere ki te kura, kaore enei kotiro he mokopuna o te kawantanga engari ma nga whanau tera e whakarite me haere ratou ki Turakina.”

Ko ngā hītori o te 110 tau e manaaki ana i ngā kōtiro Māori, kua noho puehu inaianei. Ka huri te aro inaianei mai i te ngana ki te whakarauora i te kura, ki te pae tawhiti mō ngā kōhine. Hei te wiki e tū mai nei, ka uru mai tētahi nō te tāhūhū o te Mātauranga, ki te āwhina i ngā ākonga, ki te whakarite i te ahunga whakamua.

Ko te rā kua tohua ko te 27 o Kohitātea.