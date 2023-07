Ko Kelvin Davis te Māngai Take Māori hōu mā Reipa

Kua taka te toki ki runga ia Nanaia Mahuta, kua unihia tana tūranga hei kaikōrero mō ngā take Māori o te Pāti Reipa, aa kua tukuna ki tētahi o ngā whetū o te tau kua, ki a Kelvin Davis.

Hei tā Kelvin Davis, “Ngā mema Māori katoa, e hiahia ana ki te kōrero mō ngā take Māori, nōreira he hōnoretanga nui tēnei mōku.”

Ko Davis, kua piki mai i te tūranga tuawaru, ki te tūranga tuawhitu, aa ko ia te Māori tino teitei ināianei.

Hei tā Andrew, i kōrero tahi rāua ko Nanaia i te ata nei, ā, he koa ana ia ki ngā tūranga kua mau atu ia.

Engari, te ohorere o ētahi ki tēnei whakatau. Hei tā Meka Whaitiri, “Kāore au i paku mōhio, i hiahia ia i te tūranga, hei māngai mō ngā take Māori.”

He pikinga anō kei tua, ko te urunga o Peeni Henare rāua ko Meka Whaitiri, ki te rūnanga matua o Reipa. He tuatahitanga mō rāua tahi, aa he pikinga wawe mō Henare, kua kotahi tau noa, i roto i te whare pāremata.

Hei tā Little, he mārō te tū a Peeni Henare ki roto i te whare, tana torotoro atu ki ngā hapori Māori hoki. He wahine pakari, he wahine mōhio a Meka. I whakaaro pērā atu a Little, mai anō.

E whā katoa ngā Māori, kua tohua ki te rūnanga matua o Reipa.

Ahakoa tērā, kia kaua tātau e wareware, kei te rārangi o mua tonu a Nanaia Mahuta, he kaupapa whai mana tonu āna, arā ko ngā take tiriti tētahi, ēngari, mō te wā tuatahi, mai atu i te wehenga o Shane Jones, kāore ia i te noho ki te tihi, mō ngā kaitōrangapū Māori o Reipa.