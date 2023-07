Kei a Little te kōrero whakamutunga, te kii a Nanaia Mahuta

“Kua kite au i ngā tai timu me ngā tai pari. Kei konei tonu au.”

Koinā tā Nanaia Mahuta, i muri mai i tana hekenga i te rārangi o Reipa, me te tangohanga o tana tūranga, hei kaikōrero mō ngā take Māori. Me tāna whakatau ake, ki ngā tao kupu e kī ana, he pakanga nō roto kei te haere.

Hei tā Mahuta, “Me whakatikatika i ngā āhuatanga kei roto i ngā nūpepa, me ngā pāpāhō. Kāore he whakataetae i waenganui i a māua ko Kelvin Davis.”

Ahakoa taua kōrero, i mārama te kite, he mahi tango kē nā te kaiārahi, te tūranga kaikōrero take Māori, ehara i te mea nānā i takoha noa ki te mema o te Tai Tokerau.

Hei tā Mahuta, “He wāhi ōu, i hiahia ki te mau tonu ki te tūranga, kaikōrero mō ngā take Māori? Ae i ngā wā katoa. I ngā wā katoa. ēngari i tae mai te kōrero, i hiahia a Kelvin i taua kōpaki, aa i whakae a Andrew. Nā Andrew te kōrero whakamutunga.”

19 tau a Nanaia Mahuta e noho ana ki te whare pāremata. Ko ia te kaitōrangapū Māori ika a-Whiro o te katoa, aa ko tana tūru ki roto o Hauraki-Waikato, te tūru i whiwhi i te wehenga pōti tino nui o ngā tūru Māori katoa. I whai hoki ia i te tūranga o te kaiārahi i tērā tau.

Ēngari ki te taha, kaikōrero ki ngā take Māori, ko Kelvin kei mua inaianei. Hei tāna, "He pai te kite, ko tētahi o a mātau tino toke, e pīkau ana i taua kaupapa."

Ko tā Mahuta, kāore ia mō te wehe i te pāti, i muri mai i tēnei whakaputanga.