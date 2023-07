Ko te tini raurau i tae atu ki te tautoko i te petihana mō ngā pakanga o Aotearoa

Ko te tini raurau i tae atu ki ngā tepe o te whare pāremata i te rā nei, he tuku petihana nā ētahi tauira no te kura o Otorohanga i wahā, ki te whakamana i te whakanuitanga o ngā pakanga o Aotearoa.

I te kitenga o te Minita Manatū Taonga a Maggie Barry i te nui o te aroha me te pōuri i waenganui i te hunga i tae atu ki te whare pāremata, kua huri ia inaianei, ki te tautoko i te karanga ki te whakanui i ngā pakanga o Aotearoa. Me te aha, i whakawhiu ia ki te minenga whānui, māna ake aua nawe, e kawe ki te kāhui minita.

Hei tā Barry, “I taku kite i aa kōtou pūrākau i te rā nei, he mārama ki ahau, me māhoratia ngā hītori rā. Me āta tirohia te kaupapa nei, ā ko au tētahi kau tautoko i te karanga aa Te Ururoa Flavell, inaianei.”

Ko tā Barry, “Ka toro atu au ki te kāhui minita, ā ka kōrero ki aku whaiwhai ki te kite, me pēhea tātau, e whai oranga ai."

Hei tā Nanaia Mahuta, “Ehara ko ia anake. kei te tīmata ētahi atu ki te whakaaro pērā.”

Tekau ma toru mano ngā waitohu kei runga i te petihana nei, aa ko te mīharotanga pea, ko ētahi kōhine, kura tuarua, te hunga i whakaheke tōnā kia tutuki ia.

Hei tā Leah Bell, “I tīmata tā mātau whai waitohu, i ngā tiriti, i ngā hui kapa haka, ngā hui kai, hoe waka, aha atu rānei, aha atu rānei.”

Paraone Gloyne says, “He aha ai, e whakahirahira ana, ki te whakanui, ki te āta titiro ki ngā pakanga o Aotearoa? Me pēhea e kore ai? Ko tērā kē te pātai, me pēhea e kore ai a Aotearoa e aro ki tōna ake hītoria.”

Ēngari mena rānei ka whitikina te kaupapa ki te rā, e aia ki a Tukoroirangi Morgan o Tainui, ko te wairua kawe, e kore e memeha noa.

Hei tā Morgan, “Kei roto i ngā ringaringa o tēnei kāwanatanga, ki te kore, he rā anō, he kaupapa anō, me mahi anō, he kāwanatanga anō.”