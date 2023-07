Ki te tīni te haki o Aotearoa, kore rawa tētahi mōrehu hōia e tae atu ki ngā hui whakanui o ANZAC

Ki te ngaro te haki, ka kore anō e tae atu ai a Joe Glenn ki ngā hui whakanui i a ANZAC.

Koinā te whakatau a tēnei hōia no te ranga mārō, he ika-āwhiro o te hokiwhitu-a-tū mō te rua tekau mā waru tau. He kōrero tēnei i te wā e whiriwhiri ana te motu i tētahi haki hōu pea mō Aotearoa.

Ngā kupu kawa a tēnei hōia o mua.

"Ki te ngaro taua haki. Kua kore koe e kite i te kanohi o Joe Glenn ki ngā hui ANZAC," te kii a Glenn.

He hōia o mua a Joe Glenn nō te ranga mārō. Aa he mārō hoki, ana whakaaro mō te haki hōu.

"Kāore au i te mōhio, nā wai te whakaaro heahea ki te tīni i te haki. Nui kē atu ngā mahi ki te whakapau moni, mā te tangata. Ki te maramara, kia pūhia e te hau," hei tāna.

Kei te whai tēnei ika a whiro i ngā whakaaro o te tini, nō te ope taua. Ko tēnei rōpū, te hunga tino manawa iti, ki te whakaaro, me tīni, te haki o Aotearoa.

Kua ara ake tēnei tohe, i muri i te korenga a te kāwanatanga e whakaae kia whakahokia mai ngā kōiwi o ngā hōia, i mate i Marēhia. Ko te whakatau, peia tētahi, kia ora ai tētahi atu.

"Eeee! Ēhia kē nei, he rua miriona, neke atu pea? Rua tekau, rua tekau mā ono miriona. Āe! Kua tae kē mai ngā hōia me o rātau koiwi i tērā pūtea!" hei tā Glenn.

Kua wero hoki a Glenn, kia manaakihia tikatia, ngā whānau o ngā hōia i mate ki te mura o te ahi, "Te taenga atu ki reira, ko koe tētahi kāore i hoki mai. Kua aha ki tō nanny, tō koroua, o mātua, o teina, tuākana, tuāhine? Paku noa te wā ki a koe, ā, kua warewaretia koe."

Hei te tau nei, whakatau ai, mēnā rānei ka tīnihia te haki o Aotearoa.