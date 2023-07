Takariri ana ētahi uri nā te whakarite kia hoko atu i ō rātou whenua kei Maru Kai Kuru

E whakarite ana te Port Nicholson Settlement Trust ki te hoko atu i ō rātau whenua kei Maru Kai Kuru, e hia miriona tāra nei tōna wāriu. Engari e takariri ana ētahi o ngā uri, ā, i te rā nei horahia ai ā rātau nā whakahē nā runga i tā rātou e whakapono nei, kei te hē te punaha e whāia ana.

I pupuhi kaha te hau i ā rātau tohu, engari anō mō te wairua whawhai.

Hei tā Paora Mepham, "E rua noa ngā hui karo whakaaro i mua i te pōti matua. Ehara tērā i te whai pono atu i ngā whakaaro o te katoa, he wāhi noa tērā ki te tohutohu mai, he aha ā rātau mahi."

Kei te takariri ēnei kaipupuri hea, ki te poari whakahaere. E ai ki a rātau, kāore te katoa o ngā kaupupuri hea i te whai wāhi ki ngā nukunuku o te whenua. Me te whakawhiu he mahi nanakia kei te haere.

I tukuna ngā pepa pōti i i pokapūtanga o hakihea, ā, ināianei, kua puare ake te tari.

E ai ki a Mepham, "I kati te tari o Port Nicholson i te 18 o Hakihea. Kei te kati tonu, ā, tē tāea e mātau te whakapā atu ki a rātau."

Heoi, ko tā Neville Baker whakahau, "Ko te kirihimete te take. He tika me kati te tari i taua wā."

Me ngā āwangawanga, kāore ngā kōrero i te toro atu ki te katoa.

"I te pōti o te Port Nicholson Settlement Trust, i nā tata nei, he 19% noa ngā tāngata noa i pōti. Ehara tērā i te mana whakatau, ēngari kē he tohu, o te mana kore. Kei te āwangawanga mātau, ka pērā anō," te kii a Mepham.

Hei tā Baker, "He ōrite a mātau tukanga pōti, ki ērā atu iwi. Ka tonoa he rāwaho, ki te kōkiri i aua mahi. Ki te kore te iwi e pōti, he raru anō tērā."

Tuia ki tērā, e ai ki te heamana o te poari a Neville Baker, ki te kore i tere eke, ka oma kē pea te hoiho.

"Mēnā kei te wherawhera take pakihi te tangata, ā, he wā kua tohua mō aua whakawhitinga, e o hoa kōrero, ko ngā ara e rua e wātea ana hei whai māu, ko te tatari, me te tūpono ka turakina ngā whakaritenga, he kōkiri whakamua rānei, mō te painga o ngā hua pakihi," te kii a Baker.

Ehara i te mea he maramara putea noa kei te korerotia. E ai ki nga whakapae, neke atu i te 10 miriona tāra te wāriu o te whenua.

Hei te Hui-Tanguru tū ai te pōti.