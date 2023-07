E maumahara ana te iwi Māori i te whetū waiata, i a David Bowie

He tohunga puoro e takahi ana i te ara whānui a Tāne ki te huinga o te kahurangi. Ko David Bowie tērā, e ono tekau mā iwa ōna tau, ka mate i te mate pukupuku.

He pūkenga waiata, he ringa toi i tū nui ki te ao whānui. I tēnei pō, ka hoki mahara atu ētahi o te ao Māori i waimarie ki te tūtaki atu ki a ia.

He rangatira ki te ao puoro, he momo, ki a ia anō.

He kanohi mōhiotia huri noa i te ao, aa i te tau 83, i rere mai tēnei whetū, ki ngā rekereke o te marae o Takapūwāhia. He hiahia nōnā ki te uru ki ngā āhuatanga Māori.

Tekau mā iwa ngā tau o Missy Te Kahu i taua wā, ā, nā tana tungāne te wero. Kei te maumahara pai tēnei uri o Ngāti Toa, i te āhua o David Bowie i taua rā.

I taua rā hoki, nā Bowie tētahi waiata i tito, hei kōkiri mā tana tika, ki te whakaatu i tā rātau harikoa, i pōhiritia rātau e Ngāi Māori.

I tuhi hoki a Bowie i te waiata "Let's dance" He waiata ko tana arotahi he whakahē i ngā mahi kaikiri. He whawhai kāore i tino rangona i te hunga rongonui i taua wā.

I tūtaki a Larry Parr i a David Bowie, i a ia e mahi ana, ki runga i te kiriata "Merry Christmas Mr Lawrence". Kei te maumahara pai ia, i tā rātau taenga atu, ki te taungarererangi ki Rarotonga.

He reo ahurei, he āhua autaia, ā, he tangata e kore e warewaretia, e Ngāi Māori mai, e te ao whānui hoki.