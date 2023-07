Kua tau ngā whakanuitanga o Rātana mō tēnei tau

Ko tēnei te rā whakamutunga mō te whakanuitanga i te rā whānau o Tahu Pōtiki Wiremu Rātana. Engari ko ngā ngutu kawa, me te motuhenga kore o ētahi o ngā kaitōrangapū i nanahi, te take e puku ana te rae, o te Minita Whanaketanga Māori.

ko ngā kanohi kitea o te whare pāremata ērā a whakaohooho i ngā whakanuitanga, i Rātana pā inanahi.

Ēngari, ko te rae o Te Ururoa Flavell tērā e puku ana, ki ana hoa, nō te whare miere.

Hei tāna, "Ko te mahi i runga i te marae inanahi nei, he tohatoha i ngā rare, he whakahē i te tangata, he whakahē i tētahi atu. Ko te whakahē, te whakaiti i ētahi atu, he wā mō tēnā, he wā mō tēnā, ēngari, ki ahau nei, ēhara te rā whakanui i te rā whānau o Tahu Pōtiki Wiremu Rātana te rā pai mō tēnā."

I whai wāhi ngā kaiārahi o ngā Pāti katoa ki te kōrero ki runga i te pae, aa nā te kaiārahi o te pāti Reipa a Andrew Little ngā kōrero i wāwāhi. Ēngari, ko ana hoa hāere ērā, i whakahōhā i te Minita Whanaketanga Māori.

Hei tā Flavell, "Titiro ki te Reipa. E rua ngā pahi i tae mai ai, ngā Pākehā, whakakīkī i te pahi. Ka pātai, he aha te pānga o tērā ki Rātana?"

"Arā anō a Winitana," hei tāna. "Ka tū ake, ka whakahariahri i te whakaminenga, ēngari anei au, e pātai ana i te pātai, hā! anei te tangata, kāore i whakae ki ngā take tiriti, kāore i whakae ki ētahi o ngā whakataunga tiriti."

Kāore te Pāti Māori i rārangi atu ki te rārangi o mua i te pōwhiri, ēngari kē he whakawehewehe i a ia anō, mai te toenga o te hunga nō te whare miere. He whakaritenga, ki te whakaeke whakaiti atu.

He āhua, e ai kia rātau, kāore i kitea i te katoa.

"Kua taki hōhā ētahi i te hāerenga mai o ngā kaitōrangapū, whakararuraru ai i te kaupapa," te kii a Flavell.

Nā Andrew Little te kōrero, e whakataurite ana i tēnei hui, ki ngā whakataetae wahine pūrotu.

“I pērā rawa ētahi,” te kii a Flavell. Heoi ko Te Ururoa Flavell te kaiārahi kotahi, i whai wāhi ki Rātana i tēnei rā.