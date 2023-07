He kōrero reo Māori tā Metiria mō tana kauhau tuatahi o te tau

Mō te wā tuatahi, i ana tini tau ki roto i te whare pāremata, i kōkiritia e Metiria Tūrei tana kauhau tuatahi o te tau, ki te reo Māori.

Neke atu i te whitu meneti te roa o te kauhau nei, ā ēhara tēnei i te āhuatanga i toko noa ake, ēngari kē he hua o tana kaha whakaheke tōtā ki te whakaoho i te reo Māori, ki roto i a ia anō.

He tau hōu, ā, he reo hōu, mō te kaiārahi takirua, o te Pāti Kākāriki.

Tekau mā whā tau a Metiria Turei i roto i te whare pāremata, ēngari he tuatahitanga tēnei mōnā, te tūwhera i te tau, ki te reo rangatira.

Hei tā Metiria Turei, "He wero ki te kōrero i te reo Māori anake. He pai mō taku mahi ako."

Tika ana, kei te ako tonu a Metiria, i tēnei reo, ēngari tē whakae kia waiho mā pona wiriwiri ia e ārahi. Ahakoa ngā uauatanga.

E ai ki a Turei, "Nā te nui o tōku mahi. He uaua te whai taima. Te whakamā hoki."

Ko te whakahīhī kē te kupu āhua e tuku ana a Marama Davidson, te kaikōrero Māori kotahi o te Pāti Kākāriki. Aa he mōhio nōnā, he ara nui kei tua, mō rāua tahi.

Hei tā Marama Davidson, "Ka tautoko māua ia māua. Ka tautoko mātau ngā kaimahi Māori, ngā kaimahi reo, o te Pāti Kākāriki, kit e akiaki, kit e tautoko ia māua."

E kaha ana te Minita Whanakatanga Māori a Te Ururoa Flavell ki te akiaki i te kōrerotia o te reo Māori, ki roto i te whare, ā, he tānga manawa mōna, kua whai hōia anō ia, mō te kaupapa.

"Katahi anō au ka rongo, puta ia ki te hōhonutanga o te ako, aa ko te reo te take, ko wai ka whakahē i tērā āhuatanga. Me te mea nui, i whakatinanatia e ia ana akoranga, ki roto i te whare pāremata. Me mihi ki a ia ka tika."

Ko te mānuka reo kua hīkina ake, hei tauira mā te katoa.