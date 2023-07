Good news for Kiwis living in Oz

Kei te hui tahi Te Pirimia a John key, me te pirimia o Ahiterēria a Malcolm Turnbull ki Poihākena i tēnei wā tonu, he kōrerorero mō ngā hononga o ngā whenua e rua te mahi. He ture hōu kua whakatakotoria, e whakae ana kia noho pūmau te hunga nō Aotearoa ki tēnei whenua. Nōreira kei te hūrei tērā hunga, ēngari, kāore tēnei ture, mō te whai huruhuru, mō te hunga kāore anō kia tae mai.

Te whakatau kua roa e tāria ana.

“There is a new policy, allowing New Zealanders to seek permanent residency,” hei tā Malcolm Turnbull.

He tānga manawa tēnei mō te tini o ngāi tātau kei Ahiterēria e noho. Ko te āheinga ki te whai mana whenua ki konei. Mena ka noho, kua noho rānei te tangata ki konei ki Ahiterēria mō te 5 tau, ko te mana whenua te otinga mai.

Aa kei te whakanui a John Key, I tēnei whakatau, “I think this is a great win for New Zealand.”

Ēngari he anuanutanga kei muri e huna ana. E kore tēnei ture mō te whai pānga, ki te hunga kāore i konei i tēnei wā.

Hei tā Key “We will continue to advocate for the ability to have permanent residency, moving forward forever.”

Ko te kaupapa mō ngā mauhere ki Christmas Island hoki tētahi kaupapa I kōrerotia, ēngari ahakoa ngā hiahia o Aotearoa, Auare ake.

“These rules apply to everyone not just New Zealand,” hei tā Turnbull.

Ēngari i te otinga mai, kāore tēnei hāere i te hua kore. He kai nui kua whaia, mō ngāi Aotearoa mā, kei konei e noho ana.