Te akiaki o te whāea, kia hāere tana tama ki te whare herehere, ki te haukoti i a Christmas Island.

e hara ana. I kōrero motuhake a Te Kāea, ki tētahi whāea, kua ngaua ki te mataku me te āwangawanga mō tana tama, he kaihara i tukuna ki Christmas Island mō ngā wiki e ono, me te whakapae ia, ka hoki pea ia ki reira, mena ka whakawāteatia ia, i ana hara e te kōti.

Te karanga o te whāea, mō tana tama.

K”ei te manako māua tahi, ka patua ia ki te whakawhiu aa te ture, aa ka hoki ia ki te whare herehere. Ki te pērā, e kore ia e hoki ki Christmas Island,” hei tā Ana Heard.

Ko Pita te tama o Ana i haumarutia ki Christmas Island mō te ono wiki, i muri mai i tana puta i te whare herehere mō te uru nanakia ki tētahi whare.

“E rima wiki ia e noho ana ki te taha o ērā atu mauhere. I hemo hāere tana hinerango i taua wā. Kāore rātau i te kitea hei tangata ki reira. Nā Pita ake te kōrero ki ahau, e hiahia ana ia ki te hāere ki te whare herehere. He pai ake tērā mōna, i te hoki ki te moutere. Mena he pērā rawa te taumaha o ana whakaaro, he raru nui kei te hāere,” hei tā te māma o Pita, a Ana Heard.

Tuia ki tērā, e ai kia Ana, kāore i whakaea kia hoki a Pita ki Aotearoa, tatari ai kia whakaritea ana whakawhiu ki te noho ki Ahiterēria. Ahakoa ngā kōrero a te pirimia a John Key, ka wātea katoa rātau ki te hoki ki Aotearoa, mena koinā te hiahia. Ko tā Ana whakahoki ki tērā, he hamuti noa.

“He kōrero teka noa!” hei tā Heard.

Hei tēnei wiki ka hoki a Pita ki te kōti, mō tana patu i tētahi kaitiaki mauhere. Ki te hāmenetia ia, ko te pae tata pea, ko te whare herehere. Ēngari, ko te hoki ki Christmas Island noa te āwangawanga o tana whāea.

Kua hē katoa ngā rā! Ko te pukuriri me te mataku ngā kare-a-roto matua.

E ai ki ngā ture o te whenua o Ahiterēria, ka tāea e rātau te pana i te tangata ki tana whenua ake, mena kua rua tau ia e noho ana ki rō whare herehere, mena ka tohua he wairua kino tōna rānei. Ēngari i mau pū a Malcolm Turnbull ki taua ture me te kī ehara tēnei i te patu noa ia ngāi Aotearoa mā.

“He ture tēnei mō te katoa, ēhara mō koutou anake,” hei tā te Pirimia o Ahitereiria, a Malcolm Turnbull.

“He kaupapa tēnei i whakaetia e te nuinga o ngā pāti. Nōreira, he uaua ka tāea te haukoti i te ture nei,” hei tā te Pirimia o Aotearoa, a John Key.

Te āhua nei, e kore a muri e hokia.