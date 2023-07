E whanake atu ana a Te Ohu Kaimoana i te huarahi ki te kōti mo te whakarāhui i te rohe moana o Rangitahua

E whanake atu ana a Te Ohu Kaimoana i te huarahi ki te kōti hei tohe i tā te Karauna whakarāhui i te rohe moana o Rangitahua. Ka tohua ko ia te taiāpure nunui rawa o Aotearoa.

He takahi i te ara pāhekeheke.

Hei tā Jamie Tuuta, “Kāore rātau i aro ki o mātau āwangawanga, nōreira, kāore he ara i tuātu i te kōti hei kawe i tēnei take.”

Kei te pūtake o ngā raru, ko te pire e rāhui ana i ngā mahi hī ika ki Rangitahua, he toronga moana, nui ake i te whānuitanga o te katoa o Aotearoa.

Ko tā Te Ohu Kaimoana, me ū te karauna, ki ana kītaurangi ki te Māori.

Ki tā Tuta, “Te tiro anō hoki ki tērā i whakae nei, māua ko te karauna i te tau 92, kia pupuritia, kia tiakina ngā tika o te Māori me ana rawa.”

Ko tā Rino Tirikātene o te rōpū Reipa, “The government is running roughshod over Māori property rights.”

Tuia ki tērā, ko te kore whakawhirinaki atu kia ngāi Māori.

Hei tā Tuta ano, “Kāore rātau i noho tahi ki te taha o mātau Te Ohu Kaimoana i mua i te pānuitanga o tēnei kaupapa ki te ao whānui. I ringi mai te minita i te pō i mua mai i te pānuitanga ki te ao.”

Ko te whakatau ā Te Minita Taiao a Nick Smith, ko tēnei o ngā kaupapa, he manaaki i te taiao whānui, ā he manaaki hoki i ngā tamariki ā Tangaroa. Ko ngā hua ka toko ake, mō Aotearoa whānui.

Ko tā Tirikātene, “The kaupapa in general yes we all support, but it's a vast area of ocean, and these are treaty property rights.”

Kāore te Minita Take Taiao i wātea ki te kōrero ki runga kāmera i te rā nei.