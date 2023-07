NZ Wars lose battle for compulsory lesson in schools

E ai ki Minita Take Matauranga a Hekia Parata, kei tena kura, kei tena kura te whakatau mena ranei ka whakaakongia e ratou nga pakanga whenua Maori o Aotearoa. He mea whai teenei whakatau i te korenga o Te Manatu Matauranga te whakauru i nga whakaakoranga pakanga whenua Maori o Aotearoa ki toona marautanga a motu.

He whakatau mārō tēnei, aa ka whai ia i tētahi hīkoi, petihana hoki, e karanga ana, ki te whakawhānuitanga o ngā akoranga mō ngā pakanga whenua o ngā tau waru tekau. Aa kei te pōuri te kura kaupapa Māori o tēnei rohe, ki te whakatau aa te minita.

The manawa riri o te tumuaki ki ngā whakatau aa te tāhūhū.

E ai ki te tumuaki o Te Kura Kaupapa Māori o Ngā Mokopuna a Mark Bradley, Mark Bradley, he manawa riri ki ngā whakatau aa te tāhūhū, “He pouri. He pouri rawa atu. (can you please extend this grab a bit?”

A he āhuatanga e whakae mārika ana tana kaiako hītori, a Kanapu Rangitauira, “Ki ahau nei, he tika me ako ngā tauira katoa o te motu i ērā kōrero.”

Hei tā te minita matauranga a Hekia Parata, ‘Ki roto i ngā kura o Aotearoa, mā tēnā, mā tēnā o ngā kura e whiri, ko ēwhea o ngā kaupapa hei ako mā rātau.”

I nā tata nei i kawe tētahi kāhui rangatahi i tētahi petihana ki te whare pāremata, e tono ana i te whakaakotanga o ngā pakanga o Aotearoa ki roto i ngā kura. Ko tā rātau, he hiahia kia whai rauemi kikokiko, rauemi ki runga ipurangi hoki, kia whai paearu ako te kaupapa.

“Kua kite tātau, I ngā tau o mua. Ko ētahi o ngā kōrero o te Pirimia, e tohu ana, kāore ia i te paku mōhio i te hītori o Aotearoa,” hei tā Bradley.

Kāore i te mōhiotia, ēhia katoa ngā kura e whakaako ana i ngā pakanga o Aotearoa hurinoa i te motu, ēngari ahakoa ngā whika, ka whakaako tonu te Kura Kaupapa Māori o Ngā Mokopuna, i aua pakanga rā, ki ana ākonga.