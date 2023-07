Govt authority over Māori language entities to return to iwi

Kua mana te pire reo Māori Te Mātāwai ki te ture. I ngā hāora tata nei i pānuihia tuatorutia te Pire ki te whare pāremata, aa nā te tautoko o ngā pāti katoa, hāunga a Aotearoa Tuatahi, i tutuki.

Ko te ara mō te reo Māori kei te tīni. Koinei te hua o te whakaheke tōtā o ngā Minita Take Māori e rua, ngā tau, ēhia kē nei, me ngā whakanikotanga tini.

Kei te ito o te kaupapa kō te whakahoki i te mana whakahaere i te reo me ngā rōpū Māori pērā i a Whakaata Māori, ki ngā iwi.

Hei tā te matanga reo a Te Keepa Stirling, “Koinā te tīmatanga o te reo, kei ngā iwi. Nō reira mā te iwi e whakatō i te āhuatanga ki tō tāua reo.”

He pire tēnei i whakatakoto i raro i te āhua tohe. Ko te tini pērā i a Timoti Karetu i whakahē i te whakaaro, ki te whakahoki i te mana whakahāere ki te hunga, e ai kia rātau i kawe i a ia, ki te pari o te rua.

Ahakoa aua āwangawanga, i whakarauika mai te tini o ngā mātanga reo ki te whare Pāremata, ki te whakanui i te pire.

“I'm very pleased. Why, because the time has come for our language to be celebrated.”

Ēngari he pātai tonu e noho tārewa ana, pērā ki te pae tawhiti mō ngā tari kāwanatanga Māori.

E ai ki te hemana o Ngāti Kahungunu Iwi a Ngāhiwi Apanui, “Kāore e kore ka whakakorea ētahi tūranga mahi, nā te mea, kei te whakawhitia ētahi moni hapori ki Te Mātāwai.”

Ka kōkirihia wawetia ngā whakaritenga ki te whakatakoto i Te Mātāwai.

Ko tā te Minita Whanaketanga Māori ki ahau, he ono marama pea, he waru marama pea i mua i te whakatakototanga mārō o te rōpū nei, nōreira kit e āhua nei, ka tū ia i mua i te paunga o tēnei tau.