“Mena i hoki kōmuri ahau, e kore au mō te haere ki Vietnam” – Ika-a-whiro Māori

Kua puta te whakatau a Kingi Taurua, he kaumātua mō Ngāpuhi, he mema o mua hoki o te Ranga Mārō, e hē manawa ana ia, i tana wehe i a Aotearoa ki te pakanga. I hoki kōmuri ngā whakaaro i tēnei, te wiki tonu i whakanuia ngā hōia, aa ko tāna, he tika kē mena i noho ia ki tēnei whanui, pakanga tahi ki te taha o ana hoa, mō ngā tika o te Māori.

I tuku whakamiha ia ki ngā tāngata pērā kia Shane Jones me Hone Harawira mō ngā mahi o te kainga. Ko tāna, ko rātau kē ngā tino toa, kāore te hunga i hāere ki tāwāhi, pakanga ai mō te mana o iwi kē. E ai kia Kingi, “Te tikanga kē kō mātau ka noho ki te kainga, ki te whawhai mō te tino rangatiratanga, mō te whenua, mō ngā tāonga, mō te Tiriti o Waitangi. Koinā te whakaaro tika ki taku ngākau. Hōhā au i taku haerenga ki tāwāhi. Heahea katoa aku whakaaro. Mena i hoki mai aua wā ki ahau, e kore au e haere ki tāwāhi. E kore au e haere ki te pakanga mō tētahi atu.”

Nānā hoki te kōrero, i whakatahangia ia e tōna ake iwi, mō tana wehe ki tāwāhi, aa ka whakarērea te kainga. “Kingi Taurua – E kore kē e ngākau nui kia mātau te haukainga anō hoki. E kore e aroha nui kia mātau, i haere ki te pakanga mō te painga o tātau katoa. Ko te whakautu mai ki ahau e pēnei ana, ‘I haere kē koe ki te pakanga mō te kāwanatanga, kāore koe i pakanga mō tō hapū. Koinā te take kāore mātau e whakae, kia whai whare koe ki roto i tō mātau rohe.’”

