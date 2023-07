Aligning legislation around postmortems with Māori customs

Ko ngā ture o te whenua e hāngai ana ki te tūpāpāku, kei te āta arotakehia e te Kimiti Whiriwhiri Māori, me te ngana ki te whakahāngai i ngā ture rā, ki ngā tikanga Māori. Nā te Rōpū Kākāriki tēnei tono i kawe ki mua i te aroaro o te whare pāremata.

He pakirehua kei te kōkiritia, kia hāngai ai te ture o te whenua mō te tūpāpāku, ki ngā tikanga Māori.

E ai ki a Marama Davidson he mema o te kōmiti whiriwhiri, “Tino pīrangi ahau ki te whakarongo ki ngā kōrero o te whānau mō tēnei haerenga, mai i te wā mate, ki te wā nehu.”

Neke atu i te toru tau te Rōpū Kākāriki e pātōtō ana i te kuaha o te kāwana, kia kōkiritia tēnei arotake. Kei tana ito, ko ngā āhuatanga pērā ki te kore āhei ki te noho tahi ki te taha o te tūpāpāku, tae noa ki tana whakawātea mai, i ngā ringaringa o te kaitirotiro tūpāpāku.

“Kua kite tātau, i aianei nā, he āhua rerekē te noho o te tūpāpāku i te kainga Māori me te kainga Pākehā”, hei tā Davidson.

Kei te whakaae a Peeni Henare nō te rōpū Reipa, he raru tēnei he tika me tirohia, “He raru kei reira. He raru kei reira, kāore e kore.”

Hei tā Davidson, “Tino harikoa taku ngākau, ka mahi tahi mātau, ahakoa ko wai nō te komiti, ki te rongo ngā āwangawanga, ngā painga rānei o te haerenga o te whānau me te tūpāpāku. He take mō ngā kaitōrangapū Māori katoa tēnei.”

Ko te mahi inaianei, he tuku kōrero he tuku pātai ki te motu whānui, wherawhera ai, i te kaupapa nei.