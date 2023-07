Green Party demand immediate change of racist NZ place names

Kei te āki te Rōpū Kākāriki i a Louise Upston, Minita o Toitū Te Whenua, kia tere whakarerekē tāna tari i ngā ingoa o Niggarhead me Niggar Hill i Te Waipounamu. Ko te take, he ingoa kaikiri ēnei.

Te whiu kaha, o te Rōpū Kākāriki.

“Kei a te minita te mana ki te tīni i tēnei ingoa kaikiri. Mahia,” hei tā Davdson.

Kei te kōrero ia mō ētahi ingoa kei Te Waipounamu, kei te whakaohooho ia pā mamae ki waenganui i te hapori. Ko ngā ingoa nei ko Niggarhead, Niggar Hill me Niggar stream. He ingoa kua roa i iri ana ki taua taiwhanga. Nā te Rōpū Kākāriki tētahi reta i tuku ki te minita mō te take nei.

“Kei te mōhio tātau o Aotearoa, me ngā iwi taketake o te ao, he ingoa takahi tēnei, he ingoa kaikiri.”

Nā Ngā Pou Taunaha o Aotearoa te pātai i whāriki ake ki te iwi, mena rānei me tīni ngā ingoa. I puea ake he ingoa hōu he whakakī i aua āputa, ko Tawhai Hill me Kanuka Hill hei ingoa hōu mō Niggerhead me Nigger Hill.Kua tau ngā tono nei ki te aroaro o te Minita o Louise Upston, engari kei te wherawhera tonu ia i te take nei.

Hei tā Davidson, “Kua puta mai te tono o ngā hapori, ki te tīni i tēnei ingoa, nōreira whakarongo kia rātau.”

Ko tā te Minita Louise Upston, me tatari kia whai wāhi ai ia ki te wherawhera i ngā ingoa e toru.

“There are two name changes before me at the moment, before consideration. I'm aware the geographic board have another one that they are considering, so what I want to do is look at all three together, which means putting a hold on the other two for now.”

Kei te tū ngā hui i tēnei wā ki te whakawhiti kōrero i te iwi tūmatanui, mō te ingoa Nigger Stream.