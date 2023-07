Kua hāmenetia a Tā Ngatata Love.

He mau tangetange te whakawhiu ki runga i a Tā Ngatata Love, mō te tāhae nanakia i te whenua. Nā kaiwhakawā Graham Lang the whakawhiu i te ata nei. Kua tukuna ia ki te kainga here kore mō tēnei wā. E rua ngā whakapae ki a Love, ko te tuatahi ko te tāhae nanakia i te whenua. Ko te tuarua ko te tango muna i ētahi pūtea. E hāngai ana ēnei whakapae ki tētahi whakaritenga whenua i kōkiritia e te Tenths Trust, ki te tiriti o Pipitea. Ko te whakapae i whakapauria he $3m i whakawhiwhia mō te whakaetanga nei a I whakapauria ki te hoko whare mō Love Rāua ko tana hoa a Lorraine Skiffington. Ka puta te whakawhiu hei te tuaono o Whiringa-a-nuku.