Metiria Turei to stand in Te Tai Tonga

Kei te anga atu te titiro a Metiria Turei ki te whakataetae i te tūru Māori o Te Tai Tonga hei te kōwhiringa pōti ā tērā tau. Nō te rā nei ia, ka whakapuaki ake i tāna whai kia tū ia mā Te Rōpū Kākāriki ki taua tūru.

Te karanga ki ngā kaipōti Māori o Te Tai Taonga.

“I really want to be a part of the Greens Māori campaign this year.”

Kua ara mai tētahi o ngā ingoa tino rongonui o te ao tōrangapū Māori ki te pakanga mō ngā tūru Māori.

“We've got some great talent in Dunedin North were I have been standing in the last three elections and I want to make waves with that talent.”

Ko tēnei te wā tuarua kua tū a Metiria Turei mō te tūranga nei. I whai ia i te tūru mō te Tai Tonga i te tau 2005. I taua tau i hinga ia i a Mahara Okeroa nō te Pāti Reipa. He whitu mano pōti te wehenga i waenganui ia rāua. Engari i ngā tau tata nei kua piki te tautoko o te Rōpū Kākāriki ki waenganui i te iwi Māori, a kua piki hoki te whānui o te mōhio o te motu ki a Metiria. Nōreira ae rānei ka tāea e ia te wikitōria i te tūru nei?

“I will be campaigning for the party vote. The party vote is what gets me back into parliament and what gets my party back into parliament.”

I tēnei wā kei te mau a Rino Tirikatene nō te Pāti Reipa i te tūru mō Te Tai Tonga. He tūrunga kua tau ki raro i tōna maru mai i te tau 2011. Ko tāna kaore ana āwangawanga ki te whai o te Kaiārahi Takirua o te Rōpū Kākāriki i tana tūru.

“It actually didn't think anything of it. As you know there is a lot of roomer and gossip going around about who will stand in Te Tai Tonga. Sir Mark Soloman, Metiria. It didn't really worry me, I'm just focused on representing the people of Te Tai Tonga and doing the best job that I can.”

E ai kia Tangaroa piriwhare, kei te whakaarohia tonutia a Tā Mark Soloman mō te Pāti Māori ki Te Tai Tonga.