Ko Jacinda Ardern te kaiārahi hōu o te Rōpū Reipa whai muri i te hekenga o te rangatira o mua a Andrew Little. Ā, hei tuatahitanga mō te rōpū tōrangapū nei, he Māori kua tohua hei tuarua.

Kātahi te rā whakatutū puehu ko tēnei ki roto i te ana o ngā raiona. I tīmata i runga i te taumaha mō te Rōpū Reipa, ko tōna kaiārahi a Andrew Little i te heke iho. Ēngari mate ake rā he tētē kura, ara mai rā he wahine, ara mai rā he Māori. Ko Jacinda Ardern hei kaiārahi ko Kelvin Davis tana tuarua. Ēngari ko te pātai ia mēnā rānei kua tūreiti rawa tēnei whakatau?

Ara mai rā ngā mata hōu o te Rōpū Reipa.

E ai ki a Kelvin Davis he rā tino nui tēnei mō te ao Māori. Mō te wā tuatahi i roto i te hītori o te pati, he Māori kua tohua ki te tūranga tuarua o te pati. He rā tino pai tēnei.

Me te wawe hoki o tēnei whakatau.

Kōnei ngā mata hōu o te pāti, whai muri mai i te rihainatanga o Andrew Little hei kaiārahi.

E kī mai a Andrew Little, i te mutunga o te rā, mā te kaiārahi te haepapa, ā, kōira nāku.

Kua roa a Jacinda Ardern e whakaarotia ana hei kaiārahi mō te pāti ā tōna wā.

Ēngari kua wawe ake tāna pīki ki tērā i whakapaetia. Ko tōna tuarua ko Kelvin Davis, te kaikōrero Māori tuatahi ki te piki ki te tūranga pēnei rawa te teitei ki roto o Reipa. Ko ia tērā e mau ana i te tūru Māori o Te Tai Tokerau me te aha ko ia te kōrero Whakanaketanga Māori mō te Pāti. Nō reira ae rānei ka huri tana aro inaianei ki ngā take whānui o te pāti?

Ko te motu katoa me te Te Tai Tokerau ōku aronga matua," e kī ana a Davis.

Kei te manako te Pāti Māori mā te mahi nei e whakawhirinaki atu a Reipa ki a rātau.

Ēngari he whakaaro anō tā te kaiārahi tuarua hōu.

E ai ki a Davis, me piki ake te Pati Māori mehemea e hiahia mahi tahi ana rātou.

Ko tā Te Ururoa Flavell urupare, me piki ake ko rātou nā te mea kāore rātou i te ahunga pai i tēnei wā.

Kua whakahōungia ngā konohi, kua whakahōungia te pāti, ēngari ko te pātai ia, mēnā rānei ka reka te ara hōu ki ngā kaipōti.