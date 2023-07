“It is not the end. Ka whawhai tonu mātau,” tā Dame Tariana Turia

Tekau mā toru tau e pakanga ana, ēngari kua puta te āki o te iwi Māori.

Ko tā te kaiārahi takirua o te Pāti Māori Te Ururoa Flavell, "Ēhara nō tātau tēnei rā. Ko te ao Māori i kī atu e te Pāti Māori, kua timu te tai. Kua moe te kaupapa. Nā te ao Māori tērā kōrero. E pēhea e tāea te karo i tērā momo kōrero."

Ko taua āki rā, he whakahoki i te mana mō ngā tūru Māori e whitu, ki te Rōpū Reipa. Ko te Pāti Māori kei te whāngaromanga, a ngaro atu.

Ko tā te kaiārahi takirua o te Pāti Māori Marama Fox, "It's a dark day for Māoridom not to have an independent Māori voice in the house."

I whakatakotoria te Pāti Māori i runga i te whakahē ki te Ture Takutai Moana.

I uru wawe kia whā ngā mema pāremata, Kahurangi Tariana Turia, Tā Pita Sharples, Hone Harawira me Te Ururoa Flavell. Kāore i roa i uru mai he tuarima a Rahui Katene.

Ēngari i te wehenga o Hone Harawira me te piringa o te Pāti Māori ki te hope o Nāhinara i whakawehewehetia te tautoko o te iwi Māori, ā, i te otinga mai ko Reipa i whai hua. I riro i a rātau ngā rohe Māori e toru, ko Te Ururoa Flavell noa i mau i tana tūru.

Ēngari inapō ko te tuiana whakamutunga e hono ana i te Pāti Māori ki te whare Pāremata i kūtia, ko Waiariki i tau ki ngā ringaringa o Reipa.

Ko tā Flavell, "Our people have spoken. Even Waiariki, our people have spoken."

I te puku te rae o te kaiārahi takirua o te pāti.

"The whānau have gone back to the mothership, back like a beaten wife to their abuser."

Ko tāna kaiārahi o mua, i te ngau kaha te ngākau. Ēngari i te whawhai tonu.

"We'll be back to fight another day," ta Fox.

Ko tā te kaiārahi o mua Dame Tariana Turia, “It is not the end. Ka whawhai tonu mātau.”