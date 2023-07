He whakaaetanga e tau ana ki waenganui i a Reipa me Aotearoa Tuatahi, a he maha kē ngā hua o roto. Mai i te urunga ki te ana o Pike River, tae noa ki te hoko a te rāwaho i o tātau whenua me te tino taonga o Winston Peters tētahi kāri manaaki kaumātua.

Kua puta te whakaetanga i waenganui i a Reipa me Aoteearoa Tuatahi.

Ā katahi te whakaaetanga ko tēnei. ko tētahi o ana tuāpapa, he kotahi piriona tāra ki te whāngai atu ki ngā.

Engari koinā noa te tīmatanga. ki te taha mate hinengaro ka whakatakotoria he komihana motuhake. Ka tāpirihia hokitia he kaiārai ki ia kura hurinoa i te motu. Ka whakaakoria hokitia te taraiwa motuka ki rō kura, ā, ka whakapiki i te utu tauraro ki te $20 ia haora hei te tau 2021.

Ka mārō hoki te tū o ngā pāti e rua, ki te mahi hoko whare ki konei.

Me ngā tino taonga o Winston Peters. te kītaurangi ki te hoki ki te ana o Pike River me te whakatakoto kāri SuperGold.

Ko te whakapae ia ko Winston Peters tērā ka eke ki te tūranga o te Pirimia Tuarua. Koinei te wā tuarua kua eke ia ki taua taumata. Ēngari i turaki ia i tētahi o ngā whanaunga nō te Nōta a Kelvin Davis, ki te tau ki taua tūru.

Ko tana tuarua a Ron Mark tērā e kī nei ka mau i te tūranga Minita Take Waonga, a ka waimarie a Shane Jones ki te taha ohanga me Tracey Martin ki te taha mātauranga.

Nōreira kua ū te whakaetanga ki te mahi tahi hei kāwanatanga, ko te pātai ia, pēwhea rā te roa ka ū rāua ki a rāua anō.