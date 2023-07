Te Pūtake o te Riri - He karakia whakahōnore i ngā tīpuna

Kake atu i te 300 tāngata i maranga i ngā hāora o te rūrū i tēnei ata, ki te tuku whakaaro ki Te Pūtake o te Riri.

“I te tae minenga mai, rahi mai te tira i te ata nei, e tangi ana te ngākau,” te kōrero a Wharehoka Wano, tētahi o ngā kaiwhakahaere i te hui i tēnei tau.

I reira hoki a Hemi Tai Tin nō Te Taitokerau.

“Ngā karakia o te ahi, te whakakao mai i ngā mātāwaka huri noa i te motu, kia whai wāhi ai ki tēnei tikanga. ”

Nā tētahi o ngā kai-whakahaere, nā Ruakere Hond hoki ngā whakamārama mō te ahi i kōrero.

"Tēnei mea te ahi. Ētahi kōrero ka puta i ētahi tau, ka kī atu, kei te tahu i te ahi ki runga i te maungārongo. Engari ko te ahi i tahua e te karauna, he mea mō te riri. Nā tāna i riro te whenua i runga i te raupatu. Engari anō tēnei te tahu i te ahi ki roto i te kāinga nei, ka kī atu, he pata ua ki te rangi, ka oti te hīri ki te whenua, he paua auahi ki te whenua, ka oti te hīri ki te rangi.

Koia nei te tau tuarua o Te Pūtake o te Riri. I tū tuatahi atu ki Te Tai Tokerau i tērā tau. Nā te Kāwanatanga i whakatakoto tēnei āhuatanga, kia whai wāhi atu ai te Māori ki te tuku whakamaharatanga ki ngā pakanga whenua o Aotearoa.

“He wā pai ki āu nei, kia hoki ngā mahara, te hokinga mahara ki taua wā tonu. I ārai ōku tūpuna ki ngā pū o te riri, ngā pū o te karauna,” tā Wano.

Ko tā Tai Tin hoki, “He waimarie nō te iwi Pākehā i ū tonu te maungārongo ki roto i a rātau, i te mea ko rātau tētahi iwi, manawa nui, hūmārie rawa, whakaiti, me te patu i te tangata ki te manaaki ki te aroha.”

Kei te titiro whakamuri, engari he anga whakamua te mahi.

Hei tā Mataparae Erwin, “Koia te mea whakahirahira ki a mātau, ki a māua, ko te whakapiri i ā mātau tamariki, ā mātau rangatahi, ēnei rangatira o te āpōpō, ki waenganui i a mātau, kia tāea e rātau te whakahaere ngā kaupapa pēnei, i ngā rā kei te heke mai."

Āpōpō, ka tukuna te mauri o te kaupapa ki a Tainui, mā rātou Te Pūtake o te riri e pīkau hei te tau 2020.