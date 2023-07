Emails raise questions over “engagement” with Māori over TPP

Kua mau motuhake atu ia Te Kāea ētahi whakawhitinga Īmērā i waenganui i Te Puni Kōkiri, me te Manatū Aorere, e tohu ana ki te itiiti noa o te whakawhirinaki atu ki te Māori, mō te TPP.

Hei tā tātou karere take tōrangapū ki a Heta Gardiner, ko te ito o ngā whakawhitinga nei, e pā ana ki te TPP i mua i tana hainatanga i tērā tau. Me te aha, ko te iti noa o te wā, te kore whai wāhi hoki o ētahi o ngā kaiwhakahāere matua o Te Puni Kōkiri ki te āta wherawhera i ētahi o ngā pepa, ētahi noa o ngā āwangawanga i toko ake.

Ko te whakawhiu aa te minita mō te TPP, “Ko te torotoro hāere ki te marea mō te whakaetanga nei, kei runga noa atu i ngā whakaetanga katoa o tenei whenua.”

Ēngari kāore te katoa i te whakae.

E ai ki ēnei īmērā i whāngaihia motuhaketia kia Te Kāea. I whakatau te Manatū Aorere, "I mahi tahi rātau ki te taha o te pekanga pakihi o Te Puni Kōkiri, ki te āta wherawhera whakaaro ki te taha o ngāi Māori mō te take nei."

Ēngari kāore Te Puni Kōkiri i whakae ki taua whakatau. Me te kī me "Tīni rātau i aua whakamāramatanga." Me kī "I torotoro atu rātau ki Te Puni Kōkiri, he whakamārō noa i tō rātau i whakatau kē ai."

E ai ki Marama Davidson no te roopu Kakariki, “Tipatipa noaiho te uiuitanga ki te Māori. Mō te TPPA. E ai ki te Manatū Aorere, I whakawhiti kōrero rātau ki Te Puni Kōkiri, ēngari he paku rūkahu tērā.”

Tuia ki tērā ko tā Te Puni Kōkiri ki te Manatū Aorere, "I wherawherahia ētahi wāhanga noa o ngā pepa nei, nā te ngarohanga atu o ētahi o aa mātau tumuaki"

I kitea ki roto o te tātai īmera, he 2 rā noa te wāhi ki Te Puni Kōkiri ki te wherawhera i ngā pepa.

I hoatu mātau i taua pepa ki te tini o ngā tari kāwanatanga. He teka te kōrero, kāore mātau ki whakawhirinaki atu kia rātau mō te TPP, ko TPK tētahi o ngā hoa hāere mō TPP,” hei tā McClay.

E ai ki te Minita Whanaketanga Māori a Te Ururoa Flavell, Ēhara tēnei i te āhuatanga hei whakatikatika mā ngā minita, “Ko ngā āhuatanga nō roto i Te Puni Kōkiri, he kaupapa tērā mā te tumuaki o Te Puni Kōkiri e whakatika.”

Ahakoa ake akiaki i te wiki kua hori, Kāore Te Puni Kōkiri i wātea ki te kōrero ki runga kāmera i te rā nei. I tēnei wā tonu kei te whakaritea ngā hui huri noa, ki te kōrero kia ngāi Māori, mō te TPP.