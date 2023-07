Queen’s Honours - An author, a judge and a Māori Warden

He kaituhi pukapuka, he kai-whakawā, he Wātene Māori hoki ētahi i whakarangatirahia i te rā nei, i te whakamutunga o ngā hui a Tā Jerry Mateparae hei tuku tohu hōnore a te Kuini.

Te tūtaki rae ki te rae, o te ika-a-whiro, me te kaituhi hītori o ngā pakanga.

“This is a real privilege. I am lucky to receive this award at my young age,” hei tā te kaiwhiwhi a Monty Soutar.

Ko Monty Soutar tētahi o ngā amokapua mō ngā hītori o ngā pakanga. Ko tana whakaputanga tino whai mana, ko te pukapuka Ngā Tama Toa.

Engari, ahakoa tana ringa raupā, e kore ia e wareware ko te mahi tino whakahirahira katoa, he poipoi tamariki.

“He pāpā tino pai ia. Ahakoa he tino maha ana mahi, ka whai wā tonu ia mō mātau ngā tamariki. Kaore ia e wareware ia mātau,” hei tā Oriwia Soutar.

Ko Heta Hingston hoki i whakawhiwhia ki te tohu tāpui, mō ana mahi tautoko i te iwi Māori, me te hunga hiki i te ture.

He kaiwhakawā Kōti Whenua Māori o mua, aa nānā hoki te whakatau tuatahi ki rō kōti, mō te takutai moan, he perihitini tuarua mō te Pāti Māori. Me tem aha atu o ngā tūranga.

He kitenga kanohi, he hokinga mahara.

“I a mātau e takahi ana i te ngahere, koi a taku hoa tuku kai! Te matua kēkē o te kāwana Tianara! Haramai he āhua.”

Mō Anne Rotarangi-Kendall, he wātene Māori i whakawhiwhia ki te Tohu Hapori, he tānga manawa tēnei, ki te rūrū tahi, me tana whanaunga.

“Te ataahua hoki. Kātahi te tānga manawa mōku te whiwhi i te tohu, mai i tētahi o aku whanaunga.”