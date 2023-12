He ringa āwhina ki ngā pakihi Māori e kimi huarahi whai hua ana i te ao.

He rōpū ā-ao e tautoko ana i ngā pakihi Māori kia horapa ai i ā rātou whakakitenga, uaratanga hoki i ngā taumata o te ao.

E iwa ngā pakihi Māori i tūtaki atu ki ētahi āpiha o Te Taurapa Tūhono (NZTE), o B Lab hoki ki te whiriwhiri kōrero mō te whakatūnga o tētahi rōpū B Corporation - he tuatahi o tōna momo.

Hei tā Angie Farrugia, te kaiwhakahaere whakawhiti kōrero o B Lab, e hiamo ana rātou ki te whakatū hui mō tēnei kaupapa hirahira.

“[Ko B Lab] e whakaaro ake ana, ko ngā mātāpono Māori e kaha hāngai ana ki ngā nekehanga a B Corp.”

“Ā, he aronga tērā nō roto mai i ngā rau tau maha hei āta ako mā mātou.”

Ko B Lab, he rōpū mahitahi kore whai pūtea e tino mōhiotia ana mō te whakamana ā tiwhikete i ngā Kaporeihana B - ngā kamupene e eke ana i ngā paerewa tiketike o ngā mahi pāpori me te taiao, o ngā kawenga takohanga, ā, kia pūrangiaho te kite hoki i ngā whakahaere.

Kia ora ai ngā uaratanga o te ao Māori

Ko Agrisea, ko ŌKU NZ, ko Manawa Honey, ko Tiraki, ko Miraka, ko Wai Mānuka, ko AWWA, ko Go Media, ko Ora Innovation Ltd. ngā pakihi e iwa kua hui ki te matapaki i te whakatūnga o tētahi rōpū B Corp Māori.

Ko AWWA, ko Manawa Honey rātou ko Tiraki kua whai tiwhikete B Corp. Ko Miraka kei te oke tonu i tana whai tiwhikete, heoi ko tā rātou tāhuhu rangapū, ko Karl Gradon e mea ana, ko ngā uara a B Corp, ehara i te āhuatanga hōu i te ao Māori.

Hei tāna, “[Ko B Corp] he ara pākeha hei whakatinana i te nuinga o ngā uaratanga o te ao Māori e whakaponotia ana e mātou - tikanga mai, rangatiratanga mai, me ērā atu āhuatanga e hāngai ana ki taua hanganga.”

“Ka mutu, he hanganga Pākehā e aru haere ana i ngā tikanga a te Māori.”

E ahu atu ana ki ngā taumata o te ao

Ko te kaitiaki o te kamupene, ko Brendan Haigh, e manawarū ana ki te kawe i ā tātou pūrākau ki te ao.

“He āhuatanga tino motuhake kei ā mātou i Aotearoa nei, ā, ki ō mātou whakaaro, ko B Corp pea tētahi ara e kaha ake ai te kawe i ngā pūrākau ki te ao whānui.”

He kaupapa mahi tahi tēnei ka whai atu i Ngā Tohu Pakihi ā-Ao o Aotearoa i tēnei tau, i reira i toa ai i a AWWA te tohu ‘He Kai Kei Aku Ringa’ mō te kairangi a te Māori i ngā mahi tauhokohoko.

Ko AWWA, ka whai nei kia Māori ake ai te mate ikura, mā te hanga kope toitū, ka hokona ki ngā whenua e 57. Ko ngā mahara o te tāhuhu rangapū, kaiwhakapūmau hoki, o Michele Wilson (Ngāti Paoa), ka hoki ki tana hīkoi i te ara rakahinonga, i ngā tau tekau kua huri.

E mea ana a Wilson, o ngā tohu katoa kua toa i a ia, he hiranga motuhake e mau nei ki tēnei taonga.

“I wehe au i taku umanga mahi, i te matenga o taku kuia ki te whai atu, ki te tūhono ake anō ki te ao Māori. Nō reira, ko taku hīkoi, he mea arahina e ōku tūpuna.”

E ai anō ki a Wilson, inā hoki te motuhake o ngā whaiaro ka kawea e ngā pakihi Māori ki te tēpū.

“Ki ōku whakaaro, koirā ngā mea e kōingotia ana i te ao - kei te hiakai rātou ki te mōhio, me pēhea e kaha ake ai te hono atu ki a rātou anō, ki ō rātou whānau, ki ō rātou hapori.”

Utu mana taurite

E 7500 ngā pakihi kua whai tiwhikete i a B Corp. I te Hūrae 2023, i tīmata a B Lab i tana utu mana taurite - he mea tuku māna e utu te 40% o ngā utu ā-tau e whai tiwhikete ai ngā pakihi o Aotearoa, o Ahitereiria.

E ai ki a Farrugia o B Lab, he ara anō tēnei e tūmanako ana rātou, ka tautoko i ētahi atu pakihi Māori ki te whai tiwhikete.

Hei tāna, “ka whakatuwhera ara e nui ake ai te aro a te hunga kaimahi, a te hunga kiritaki, ki te whakapakari whakahoahoatanga hoki ki ētahi atu pakihi i roto, i waho anō hoki i te ōhanga Māori.”

Ko Kaiya Bradley anō tētahi i tae ki te hui - nō te whakatipuranga tuatoru ia o te whare o Agrisea - he kamupene toa ki te whakamahi karengo, e mōhiotia whānuitia ana mō āna hangarau koiora haupiki.

“Ko Agrisea, he taonga i roto i taku whānau, ā, ko te whānau katoa o Agrisea taku whānau - koinā noa te āhua i whakatipuria ai ahau”, te kōrero a Bradley. ”Nōku te whiwhi ki te noho ki tēnei tēpu me ēnei pakihi rakahinonga mīharo katoa, i te mea 17 noa iho ōku tau, he pī kātahi anō ka rere iho i te kura tuarua.”

Te whai rawa tuku iho

Ko te taenga atu a Bradley ki te hui e tohu ana i te aranga ake o te whakatipuranga rakahinonga hōu, ā, he anamata whai hua mō ngā pakihi Māori kei te pae.

Ko Michele Wilson nō AWWA e akiaki ana i te rangatahi Māori kia kuhu ki te mahi pakihi, i te mea i tēnei wā hei tāna, “he ahumahi e matomato ana.”

“Ko te whai tautoko, ko te whakawhanake hoki i taua hapori me te whakapakari ara whai rawa tuku iho, ki a au nei, he mea nui whakaharahara ki te Māori.”

Ko ēnei pakihi ka taki hui tahi anō hei ngā wiki nei ki te whakatau i te anamata o te Kāhui Māori B Corp.