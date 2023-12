“Koia tōna ingoa” - Tā te Minita Take Whare mō tana whakahua tonu i te ingoa o Kāinga Ora

Ko te Minita Take Whare, ko Chris Bishop e whakahua tonu ana i te ingoa Māori o tana tari nā te mea “koia rā ia e mōhiotia ana”, ahakoa te whakatau a tana kāwanatanga ki te whakakore i te whakamahinga o ngā ingoa Māori nā te kore e mārama ana ki te katoa.

He whāataata mā runga Tik Tok e mātakina nuitia ana, he kairīpoata e pātai ana ki a Chris Bishop he aha te take o tana whakahua tonu i a ‘Kāinga Ora’. Ko Homes and Communities te ingoa reo Pākehā ka whakapūmautia ki taua tari kāwanatanga.

Ko te whakahoki a Bishop, “koirā ia e mōhiotia ana, koirā tōna ingoa.’

Ko te whakahoki i ngā ingoa pākehā Māori ki ngā tari kāwanatanga tētahi o ngā mahi nui e whāia ana e te kāwanatanga kia tutuki i roto i ōna rā e iwa tekau tuatahi hei kāwanatanga.

He kaupapa here tēnei nā te hoa kāwanatanga o Nāhinara, nā Niu Tīreni Tuatahi. I mua hoki i te pōtitanga, i puta i a Chris Luxon ōna māharahara mō te nui o ngā ingoa reo rua e whakamahia ana, he mea whakarangirua i a nuipuku.

Ko ngā whakaaro o ētehi kaipāho pae pāhopori e puta ana i runga i ngā pae pāhopori, ā, ko tētahi e mea ana, he “paerewa hourua”.

Ko tētahi atu kaikōrero e kī ana ko te whakautu a Bishop, he tohu kei te whakamahi noa te kāwanatanga i ngā ingoa reo Māori i te wā e whakatika ana i tētahi mea kino.

I puta mai te kaupapa nei i roto i ngā kōrero whānui mō te take e utu ana ngā kaiutu tāke i ngā akoranga reo Māori a te Pirimia, a Christopher Luxon.

Ā, ka whai hoki tēnei i ngā whakahē a te kāwanatanga mō ngā utu tāpui ki ngā kaimahi a te kāwanatanga e mātau ana ki te reo Māori, he take e arotakehia ana.

E ai ki te Pirimia, ko ngā utu mahi ki ngā kaimahi tari kāwanatanga e arotakehia ana, kaua ko te kaimahi e hiahia ana ki te ako i te reo.