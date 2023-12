Ka whakaaturia tonutia te whakakitenga mō Te Tiriti o Waitangi ki Te Papa hei tēnei raumati

He kaiporotēhi i Te Papa e whakakino ana i te whakakitenga mō Te Tiriti o Waitangi. Whakaahua / He mea tuku mai

Ko te whakakitenga reo pākeha o Te Tiriti o Waitangi i Te Papa Tongarewa, i whakakinotia e te hunga porotēhi i tērā wiki, ka whakaaturia tonutia, kia tau rā anō he whakaritenga hei whakahōu i a ia.

Nā Te Tumu Whakarae rāua tahi ko te Kaihautū o Te Papa Tongarewa, arā, nā Courtney Johnston rāua ko Dr Arapata Hakiwai te whakatau e mea ana, “kua rongo mātou i te karere o tēnei mahinga porotēhi.”

Ā tōna wā ka tangohia atu te whakakitenga kua whakakinotia, ka whakaputua ki wāhi kē.

Ko te whakakitenga nei, he wāhanga o Signs of a Nation, he whakaaturanga kua tū ki Te Papa mai anō i te whakatuwheratanga o te whare pupuri taonga ā motu nei i te tau 1998.

Hei tā Johnston rāua ko Dr Hakiwai, “i a mātou ka āta whakaarohia anō tēnei whakakitenga, e ū ana mātou ki tētahi tukanga e whai wāhi atu ai ngā hapori, ā, ka hanga wāhi e tūturu ai, e pono ai, e whai patanga ai ngā whakawhitinga kōrero e pā ana ki Te Tiriti o Waitangi.”

“Ā, me panoni kia hāngai ki ngā āhuatanga o tēnei rā.”

E 29 tau te pakeke o Te Wehi Ratana nō Whakatū i mauheretia, ka ūhia ki te whakapae mō te takune ki te whakakino, mō te ārai pirihimana, mō te whawhati tikanga utu here anō hoki. He whakatau harakore nāna i tuku i tana tūnga ki roto i Te Kōti ā rohe o Te Whanganui a Tara i te Tāite.

E 53 tau te pakeke o tētahi wahine kua whakapaetia hoki mō te takune ki te whakakino.

Ko rāua ētahi o te hunga tekau mā rua i mauheretia e ngā pirihimana, i te porotēhi i tū ki Te Papa i tērā wiki. E meatia ana, he mema rātou o te rōpū Aotearoa Liberation League me Te Waka Hourua.

Ko taua porotēhi tētahi o ngā mahinga porotēhi huhua kua tū, hei tohe ki ngā kaupapa here e whāia ana e te kāwanatanga hōu ki te āta wetewete i Te Tiriti me āna pānga ki ngā mahi a te kāwanatanga.

Hei tā Johnston rāua ko Hakiwai, “ko Te Tiriti o Waitangi, he taonga ki te katoa o Aotearoa, ā, koinei te wā e tika ana ki te tuku rawa ki tēnei wāhi [o te whakakitenga].”

I tēnei wā, ko Te Papa kei te āta arotake i te mahinga porotēhi nei.