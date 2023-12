He pūrākau ka hīkoia: Ko Te Kawerau a Maki ka whakamahi i te hangarau hei tomo ki ngā kōrero tuku iho a te iwi

Ko Te Kawerau a Maki kua whakahoahoa atu ki a Sport Waitakere ki te waihanga ara e whai wheako ahurei ai, e rongo kōrero whakapapa ai te hunga noho me ngā manuhiri ki tōna rohe.

Ka whakamau taringa hangarau te tangata hei ārahi i a rātou ki tētahi hīkoi kotahi hāora te roa, e whakarongo atu ai ki ngā pūrākau, ki ngā kōrero tuku iho anō hoki, ā he mea hāngai pū ki te ingoa o te kaupapa, ko Active Whakapapa.

“Ko tēnei kaupapa, he whakawhiti kōrero me te korikori hei momo rautaki,” te kōrero a Mike Tipene nō Healthy Families Waitakere, te kaiarataki i te kaupapa.

“He tauira tēnei o te whakaako i ētahi o ngā whāinga mō ngā hītori o te rohe, te ahurea Māori, te whakaora reo me ētahi whakawhitinga kōrero mō te reo.”

He mea takoha ngā kōrero nā Te Kawerau a Maki, he reo kōrero, he puoro hoki kua rekoatahia, ka pāhotia mā ētahi taringa oro. He kaupapa e whakanuihia whānuitia ana, ko ētahi peka anō e putaputa mai ana huri i te motu.

Ko Tyler Taua-Gordon tētahi o ngā kaiārahi i te hīkoi, ā hei tāna, he mea nui ki a rātou kia “hoki ki te mea nunui o te ao Māori,” me tana kī ake anō, he haerenga tēnei mā te katoa, e pārekareka ai te hau kāinga, te manuhiri anō hoki.

“Ko Papatūānuku rāua ko Ranginui – nā reira, mā te ao katoa tēnei, mā ngā whakareanga katoa.”

Ko ētahi o ngā tino kaihāpai i te kaupapa, ko ngā kura, neke atu i te 1,700 ngā ākonga me ngā kaimahi kua whai wāhi atu, he mea hāngai ki te marautanga hōu mō te hītori, ko Te Takanga o Te Wā i Te Marautanga o Aotearoa.