Te Matatini: 12 finalists announced

The judges have officially announced the top 12 teams who will be battling it out for the title of kapa haka greats at Te Matatini o Te Kāhui Maunga.

Kapa Rōhe Time Mōtai Tangata Rau Tainui 8:30 am Te Pikikōtuku o Ngāti Rongomai Te Arawa 9:07 am Te Waka Huia Tāmaki Makaurau 9:44 am Te Taumata o Apanui Mātaatua 10:21 am Angitu Tāmaki Makaurau 11:11 am Te Pou-o-Mangataawhiri Tainui 11:48 am Whāngārā Mai Tawhiti Te Tai Rāwhiti 12:25 pm Te Kapa Haka o Ngāti Whakaue Te Arawa 1:02 pm Ngā Tūmanako Tāmaki Makaurau 2:17 pm Te Kapa Haka o Te Whānau-a-Apanui Mātaatua 2:54 pm Tūhourangi Ngāti Wāhiao Te Arawa 3:31 pm Ngāti Rangiwewehi Te Arawa 4:08 pm

Mā Mōtai Tangata Rau e wāhi ai ngā mahi āpōpō, ka mutu, ka whakaoti i a Ngāti Rangiwewehi .

Ngā kaupapa kua whakatō

I ngā rā e whā kua hori, he nui ngā kaupapa kua whakaatuhia ki a tuatini, tuamano mā.

Ko te nuinga o aua kaupapa e hāngai pū atu ana ki ngā tairo o te wā, pērā i te hīkoi nui ka takahia e te iwi Māori i tērā tau, te tangi ki ngā tini aitua o te tau, arā, ki a Kīngi Tūheitia, Kahurangi Hinekahukura Mariu, Tā Robert ‘Bom’ Gillies me te huhua noa atu.

Heoi anō, i whakaara ake ētahi anō taniwha e ētahi atu kapa haka, pērā i te mahi atamai hangahanga me ōna mata e rua, te mahi a ngā kaiwhakawā, te whakapaparanga o ngā kapa haka, me te maha noa atu.

Ngā mahi āpōpō

The finals will kick off at 8:30 am, and the final group will perform at 4:08 pm.

Of the top 12 kapa haka, only one can be named te toawhakaihuwaka, and the prizegiving will be announced after the days events subside.

You can watch Te Matatini o te Kāhui Maunga 2025 live and uninterrupted on MĀORI+ in Aotearoa, Australia, Fiji and the Pacific Islands.