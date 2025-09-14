Ao ake rā te rima tekau tau o Aotearoa e whakanui ana i Te Wiki o Te Reo Māori

Puta noa i Aotearoa kei te whakamānawatia Te Wiki o Te Reo Māori, ā, kua whakaritea e Te Taura whiri i te Reo Māori ētahi kaupapa nui hei whakatairanga i tēnei kaupapa whakahirahira.
Hei te Mane, ka tū te hīkoi nui ki Te Whanganui-a-Tara. E ai ki te tumu whakarae o Te Taura Whiri, ki a Ngāhiwi Apanui-Barr, ka taea e te katoa, ahakoa kei hea e noho ana, me whakanui.
“E akiaki ana mātou i te katoa ki te whakanui i te rā, kia hui tahi ki ō koutou whānau, hoa, hoamahi hoki ki te tū ngātahi mō te kaupapa e āki ana kia maimoatia te reo Māori, kia kōrerotia, kia kitea e tokatū ana tāna noho mai,” tā Apanui-Barr.
E rima tekau ngā wero reo Māori kua whakaritea, ā, kei te paetukutuku a Te Taura Whiri ngā kōiriiri. Ka mutu, he wero mā te katoa, tangata mai, kararehe mai hoki.
“Kei te rārangi ‘50 Wero Reo Māori’ ngā momo wero pēnei i te whakaako i ngā mōkai ki te whai i ngā tohutohu reo Māori, te tautoko i te Kapa Mamaku ki ngā kīwaha reo Māori, me te whakapuaki pepeha hoki.”
“Whakatutukitia ngā wero i Te Wiki i tō kotahi, i tō kura, i tō wāhi mahi rānei. I te tutukitanga o ia wero, ka whai wāhi te tangata ki te puna whakataetae e toa pea i a rātou tētahi o ngā puhera toa e 50 mō Te Wiki me ngā rawa motuhake hoki hei whakanui i te 50 Tau o Te Wiki. Rēhita ki reomaori.co.nz/50-wero”
I tua atu i te whakamānawa i ngā tau e rima tekau ka hori, e ai ki a Apanui-Barr – ko te whāinga hoki kia tākiri hoki ngā whakaaro ki ngā tau e rima tekau te haere ake nei.
“Kei te tuku tono mātou ki te iwi kia tuku tāpaetanga ki Te Pūtahi Mahara, he pūranga mahara matihiko hei pupuri i ngā maharatanga o te wā. Ka puritia ngā tūmanako me ngā wawata o ngāi Aotearoa o te tau 2025 mō te reo Māori, kia huakina hei te huringa tau 100 o Te Wiki hei te tau 2075.”
“Ka aha koe mehemea i taea e koe te whakarongo ki ngā wawata o rātou mā, ngā toa reo Māori o te 50 tau o mua? Koia tonu te whāinga o te kaupapa nei – he taonga e whakaritea nei e mātou mō ngā toa reo o te 50 tau kei te heke mai”, te kī a Apanui-Barr.
Ka āta whakaputahia e Te Taura Whiri i te Reo Māori ngā kōrero me ngā rauemi whakatairanga i te huritau 50 i mua i te wiki whaimana hei te maramama o Hepetema - tirohia te paetukutuku reomaori.co.nz.