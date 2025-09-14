default-output-block.skip-main
Indigenous | Te Reo Māori

Ao ake rā te rima tekau tau o Aotearoa e whakanui ana i Te Wiki o Te Reo Māori

Sunday, September 14, 2025 • ByWhatitiri Te Wake
Kua whakaritea e Te Taura Whiri ngā kaupapa hei whakanui i te Wiki o Te Reo Māori

Puta noa i Aotearoa kei te whakamānawatia Te Wiki o Te Reo Māori, ā, kua whakaritea e Te Taura whiri i te Reo Māori ētahi kaupapa nui hei whakatairanga i tēnei kaupapa whakahirahira.

Hei te Mane, ka tū te hīkoi nui ki Te Whanganui-a-Tara. E ai ki te tumu whakarae o Te Taura Whiri, ki a Ngāhiwi Apanui-Barr, ka taea e te katoa, ahakoa kei hea e noho ana, me whakanui.

“E akiaki ana mātou i te katoa ki te whakanui i te rā, kia hui tahi ki ō koutou whānau, hoa, hoamahi hoki ki te tū ngātahi mō te kaupapa e āki ana kia maimoatia te reo Māori, kia kōrerotia, kia kitea e tokatū ana tāna noho mai,” tā Apanui-Barr.

E rima tekau ngā wero reo Māori kua whakaritea, ā, kei te paetukutuku a Te Taura Whiri ngā kōiriiri. Ka mutu, he wero mā te katoa, tangata mai, kararehe mai hoki.

“Kei te rārangi ‘50 Wero Reo Māori’ ngā momo wero pēnei i te whakaako i ngā mōkai ki te whai i ngā tohutohu reo Māori, te tautoko i te Kapa Mamaku ki ngā kīwaha reo Māori, me te whakapuaki pepeha hoki.”

“Whakatutukitia ngā wero i Te Wiki i tō kotahi, i tō kura, i tō wāhi mahi rānei. I te tutukitanga o ia wero, ka whai wāhi te tangata ki te puna whakataetae e toa pea i a rātou tētahi o ngā puhera toa e 50 mō Te Wiki me ngā rawa motuhake hoki hei whakanui i te 50 Tau o Te Wiki. Rēhita ki reomaori.co.nz/50-wero

I tua atu i te whakamānawa i ngā tau e rima tekau ka hori, e ai ki a Apanui-Barr – ko te whāinga hoki kia tākiri hoki ngā whakaaro ki ngā tau e rima tekau te haere ake nei.

“Kei te tuku tono mātou ki te iwi kia tuku tāpaetanga ki Te Pūtahi Mahara, he pūranga mahara matihiko hei pupuri i ngā maharatanga o te wā. Ka puritia ngā tūmanako me ngā wawata o ngāi Aotearoa o te tau 2025 mō te reo Māori, kia huakina hei te huringa tau 100 o Te Wiki hei te tau 2075.”

“Ka aha koe mehemea i taea e koe te whakarongo ki ngā wawata o rātou mā, ngā toa reo Māori o te 50 tau o mua? Koia tonu te whāinga o te kaupapa nei – he taonga e whakaritea nei e mātou mō ngā toa reo o te 50 tau kei te heke mai”, te kī a Apanui-Barr.

Ka āta whakaputahia e Te Taura Whiri i te Reo Māori ngā kōrero me ngā rauemi whakatairanga i te huritau 50 i mua i te wiki whaimana hei te maramama o Hepetema - tirohia te paetukutuku reomaori.co.nz.

Tags:
Te Reo Māori
Aotearoa
Whatitiri Te Wake
Whatitiri Te Wake

Whatitiri is the line up producer for Te Ao Marama. He has reported for TVNZ shows like Te Karere and Marae. He spent two years in the Parliamentary Press Gallery as Political reporter for Whakaata Māori.

Related Articles