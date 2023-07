He whakawhitinga kōrero kei ngā piriona tāra te wāriu

He haipāpā nui kei ngā pakahiwi o te Pirimia o Aotearoa, he whika e ai ki a ia anō, kei ngā piriona tāra te wāriu.

I tēnei rā ka hui tahi a John Key me te Pirimia o Inia a Pirimia Modi ā ko te whakatakoto whakaetanga tauhokohoko motuhake kei te mata o ngā whakaaro o John Key. He āheinga e wātea ana ki a ia, e kore ia mō te waiho kia waimeha noa. “I tēnei wā tonu kei te takiwā o te 2.4 miriona tāra te wāriu o ngā whakawhitinga pūtea i waenganui ia mātau me Inia. Ki te taha o Haina he 20 Piriona. Nā te rite o te hanga me te rahi o aua mākete e rua, he mārama te kite i ngā āheinga e wātea ana ki Inia.” Me te aha ko tāna, he hua ka māturuturu mai mō te Māori” Ko ētahi o o mātau mākete tino whai hua, he wāhi nui tā te Māori ki roto, ā ko ngā pekanga rā kāore i te tino whāwhātia ki roto o Inia, nōreira he āheinga kei reira.”

Ko te Tāhūhū Rangapū o FOMA a Traci HAupapa tētahi o te kāhui pakihi o te Pirimia, e whakae ana ia i ngā tini rekareka kei roto o Inia mō te Māori, “Kāore e kore ka whai hua nui ngā whakawhitinga kōrero nei, mō te Māori mō Inia hoki. E ai ki ngā tatauranga he 1 – 2 Tiriona tāra e noho puehu ana ki roto o tō rātau mākete.

I whakapotongia te torotoro a te Pirimia ki Inia, nā te pakarū o tana rererangi. I mau ia me tana kāhui pakihi ki Townsville i Ahiterēria mō te pō. Ka hoki mai a John key ki Aotearoa hei te pōpare.