Tuku Marumaru: Te tuatahi o ngā hōtaka whakaako pāngarau, tuhituhi hoki i roto i te reo Māori

Ko ngā whāinga matua a Tuku Marumaru he tuku āwhina, he tuku tautoko hoki ki ngā tauira Māori o te motu e eke ai ki ngā taumata tiketike i a rātou i te kura.

He tuatahitanga te kaupapa nei, nā Tupu Ora Education and Development i whakarite, ka toro atu ki ngā tauira tau 7-13 i ngā Kura Kaupapa Māori, Wharekura hoki e hiahia ana kia whānui ake ai ngā akoranga ki ia o ngā wāhanga o te marautanga mātauranga o Aotearoa.

I roto i ngā tau tata nei kua rite tonu te katinga o ngā kura puta noa, nā te mate Kowheori, nā ngā whiunga hoki o te huarere. Nā whai anō, ko ngā akoranga kua raru.

He pūtea taunaki i whakaritea e te Tāhuhu o te Mātauranga, e kīia nei ko te Loss of Learning Fund hei tuku ki ngā kura e whai āwhina ai ngā tauira, ka mutu i toro atu ki a Tupu Ora i te kitenga atu, he tokoiti noa ngā pūkenga reo Māori ki ia o ngā kaupapa ako i ngā kura, manohi anō, kei te huhua kē ngā pūkenga reo Pākehā i ngā kura aunoa.

Ko ngā kawenga a Tuku Marumaru ka hui takitahi, hui rōpū whāiti rānei te tauira ki tētahi o ngā pūkenga i ia wiki mō ngā wiki 10, he kōtahi hāora te roa o ia hui ki te whakawhanake i ngā akoranga i ngā kaupapa pūtaiao, pāngarau, hangarau, hauora hoki.

Hei tā Te Waipounamu Teinakore, Mana Whakahaere o Tupu Ora, kua tōpū mai ai ētahi o ngā tino toki whakaako o te ao Māori e tutuki ai ngā mahi. Kei tōna 90 pea te hunga e taea ana e Tupu Ora te tono atu ki te whakakī i ngā tūranga kirimana, te nuinga he kaiako tonu, he tumuaki tonu i te kura kaupapa Māori.

“Waimaria mātou i te nui o te puna kei roto i a mātou, i runga anō i ngā kaupapa kua oti i a mātou te whakahaere i roto i ngā tau. Nō reira ko tā mātou, he toro atu ki ērā momo mātanga, ki ērā momo kaiako e mōhio ana ki te horopaki o te whakaako tamariki, kātahi. Ka rua, e mōhio ana ki te kaupapa. Ka toru, e mātau ana ki te reo. Koinā te momo tangata ka whai wāhi atu ki ngā tauira.

Hei tāna tonu, he puāwaitanga hoki te kaupapa hōu nei i tētahi manako kua roa e whāia ana e Tupu Ora.

“Nui ā mātou hōtaka e tautoko ana i te hunga pakeke, i ngā kaiako, i ngā whānau i ngā iwi o te motu. Heoi anō tēnei kaupapa, he whai wāhi ki ngā tamariki. Kua roa tērā pīrangi, tēnā manako ki roto i a mātou.”

Nō te wāhanga tuatoru o te tau kura, ka whakamātauria ai te kaupapa o Tuku Marumaru ki ētahi kura nō roto mai o Waikato, ā, nō te wiki tonu nei ka tūwhera whānui ai te puka rēhita ki ngā ākonga, ki ngā kura o te motu. Hei tā Teinakore, hei te tau hōu 2024, ka tīmata ngā mahi a Tuku Marumaru te tuku.