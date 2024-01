Ko Waikato Tainui te whakarite mai nei mō te hui whakakotahi i te ao Māori

I tū te poukai tuatahi o te tau hou ki Horahora marae i Rangiriri i te rangi nei, i mua i te hui whakakotahi i ngā iwi o te motu hei tēnei marama.

“Ko te whāinga, he āta kimi whakautu ki ngā kaupapa here a tēnei Kāwanatanga,” te kī a te hoematua o Te Arataura a Tukoroirangi Morgan.

I tērā marama, he nui ngā tūmomo porotēhi i tū hei ātete i ngā kaupapa here ‘e patu nei te Māori’, pēnei me te pōtihanga motuhake mō Te Tiriti o Waitangi, te whakakahore i ngā utu ki ngā kaimahi Kāwanatanga mō tā rātou mōhio ki te kōrero i te reo Māori, me te whakakapinga o te manatū hauora Māori o Te Aka Whai ora.

E ai ki a Kīngi Tūheitia Pōtatau te Wherowhero te Tuawhitu, kua mārama te kī mai a ngā rangatira o te motu, pēnei me Tā Tuku Te Heuheu, ariki o Ngāti Tūwharetoa me te tumuaki o te Hāhi Rātana a Manuao Te Kohamutunga Tamou, me mātua tiaki te Kāwanatanga i Te Tiriti o Waitangi.

Hei tā Morgan, me kimi whakaaetanga mai i te ao Māori i te hui ā-motu ka tū ki Tūrangawaewae marae i Ngāruawāhia hei te rua tekau o Hānuere, ā, ka kawea e te Kīngi te mauri o te hui ā-motu ki ngā hui nui ki Rātana me Waitangi i tēnei tau.