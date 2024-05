Tahua 2024: Ka whakarahingia ake ngā pirihimana kia haumaru ake ai te iwi tūmatanui

E $226 miriona tāra kua whakapuakitia e te kāwanatanga i tana tahua i tēnei rā ki te whakarahi ake i ngā āpiha pirihimana i mua i te paunga o te tau e haere ake nei.

Hei tā Wally Haumaha, te Kaikōmihana Pirihimana Māori o mua, “ko te whakangaotanga ka whakapai ake i te haumarutanga o ngā hapori katoa, he whakangaotanga pai.”

Hei tāna hoki, kua kino ake ngā mahi hara huri noa i te motu, inā rā te nanakia o ngā mahi a o tātou rangatahi. Ki ōna whakaaro, ko te take e pērā ana te kino o ngā mahi hara, kua hē kē atu te kai tarukino me te inu waipiro.

Ko te Kaikōmihana Pirihimana Tuarua o mua, ko Wally Haumaha e mihi ana ki te whakangaotanga a te kāwanatanga ki Te Ope Pirihimana. Whakaahua / NZME

Mō te āhua ki ngā tāone iti, he ruarua noa iho ngā rauemi hei taupua i ā rātou mahi, me te aha, inā te tokomaha o ngā pirihimana kua hūnuku atu i Aotearoa ki Ahitereiria noho ai. E kī ana a Wally, ahakoa te nui o ngā hua ka puta i te noho a te tangata ki reira, e kore pea e tino tau rawa te noho.

He āpiha pirihimana a Doug Tausinga i Tokoroa. Hei tāna, “we’ve lost a few people over the year and they leave because they were feeling undervalued.”

Nā te Tahua Pūtea nei, kotahi rau, e iwa tekau mā tahi miriona tāra ka whakawhiwhia ki ngā mahi whakangungu pirihimana hou, e toru tekau mā whā ira ono miriona tāra ka whakapaua ki ngā rauemi. Ko te whāinga mo ēnei pūtea, kia tuku ki ngā kaupapa e aro nei ki te whakaheke i ngā mahi taihara, i ngā mahi whakamataku hoki a ngā kēnge, tae atu ki ngā mahi whakatikatika i ngā hara a te hunga rangatahi.