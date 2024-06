Ko Māngere ka tāwharau i ngā kapa kura tuarua i pae ki Tāmaki Makaurau

He wāhanga o ngā kapa o Ngā Kura Kaupapa Māori o Te Puku o te Ika a Māui, ko Te Wharekura o Ruatoki anō hoki kei te taunga waka rereangi o Tāmaki Makaurau e whanga tonu ana te rere ki Te Waka a Māui mō Te Huinga Whetū, te whakataetae kapahaka kura tuarua o te motu i tīmata ki Whakatū i tēnei ata.

Nā te kohu nunui i raru ai ngā rerenga e 41 a Araraurangi Aotearoa i te taunga waka rererangi o Tāmaki Makaurau inanahi. 19 o ērā, he rerenga ā-rohe, ā, e 3 o ēnā, he rerenga ki Whakatū.

Ko te kapa o NKKM o Te Puku o te Ika a Māui tērā i raru ai, mahue i a rātou te pōhiri ki Te Huinga Whetū i tū inanahi.

He wāhanga o te kapa i whai rerenga atu anō ki Otautahi inanahi, ā, nō te rua karaka i te ata nei rātou, ka haere mā runga waka huarahi ki Whakatū. Ko te rerenga i whakaritea mā te toenga o te kapa i mau tonu ki Tāmaki, i whakakorea inapō rā.

Ka mutu, i rere ai te anipā i ērā whakaritenga, e ai ki tētahi kaihaka kōhine o te kapa, ki a Te Manawakoa Tai.

“Inapō, i te tino āwangawanga,” hei tāna.

Heoi, nā ngā manaakitanga a ngā pouako, i tūwhitia atu ai ngā mānukanuka.

“I tuku kōrero ki a mātou, kia ū te manawa rere, kia mauri tau, ā, i te wā ka tae atu ki Whakatū, ka kaingia te atamira,” te kōrero anō a Tai.

Ka tuwhera ngā tatau o manaaki i Te Tonga o Tāmaki

I whakatuwherahia ngā tatau o Te Kura Kaupapa Māori ā-rohe o Māngere ki ngā kapa i pae ki Tāmaki.

I reira, hei tā Panapa Hawke, tētahi o ngā kaihaka tāne o te kapa, ko te aroha i rongo ai rātou, he nui rawa.

“Nui te kai. Inapō, i whakaaro noa mātou ka haere ki korā, ka haere ki te moe. Engari, kāo. I hōmai te nui o te aroha, te nui o te kai,” hei tāna.

Ko tā TKKM ā-rohe o Māngere tāwharau i a rātou, he tānga manawa i te wā o te pōrearea.

“I whakakorengia tā mātou rere inanahi, mai i Rotorua i te ata nā reira i tatari ki te ahiahi, ka tae mai ki Tāmaki, ana i whakakorengia te rere ki Whakatū. Nā reira i noho mai mō te kotahi pō ki TKKM o Māngere. Ana, e tino mihi ana ki te whānau o Māngere i tuwhera i ō rātou kūaha ki a mātou,” te kōrero a Te Rauotehuia Pou, tētahi o ngā pouako o te kapa.

Hei tā Pou anō, hei tēnei ahiahi rātou ka rere atu ki Otautahi, ka eke pahi ki reira hei heri i a rātou ki Whakatū.

“Kei te pai ngā tamariki. Ko rātou pea ngā mea e tau ana i tēnei wā, ko ngā pakeke kē e omaoma haere ana,” tāna e mea ana me te menemene paku nei i tōna kanohi.

“He akiaki nui ki a rātou, he kaupapa tonu tā mātou hei whakaoti, ko te tū hei te Tāite, kia ea ai te kaupapa ki a mātou. Nō reira, he whakaū noa i tērā, he kaupapa tonu e haere ana. Kia mau, kia ū ki ngā mahi,” tāna i kī ai me te menemene nunui ake.

“Ko te mea nui, kia haumaru”

Ko Te Wharekura o Ruatoki, nō te rohe o Mataatua hoki ka rere atu i Tāmaki Makaurau hei tēnei ahiahi, nō te whakakorenga hoki o tā rātou rerenga.

Nō te waenganui pō rātou ka whati mai i te kāinga ki Tāmaki, ā, i te ata nei hei tā Ed Harawira, pouako o te kapa, nā te āhua hiamoe tonu pea, kāre i te tino āwangawanga, kāre he māharahara.

“Kua whai wā tō mātou kapa ki te paku whakatā, ahakoa kāre e tino pai tēnei wāhi mō tērā,” hei tāna.

“Ko te mea nui, kia haumaru te rere atu ki Whakatū me ngā kapa kei waenganui i a mātou i tēnei wāhi.”

Hei te Tāite hoki tū ai te kapa o Te Wharekura o Ruatoki ki te papa tūwaewae o Te Huinga Whetū.

Katoa ngā rā o te whakataetae e pāho arorangi ana mā Māori+.