Ehara ngā tohu Tino Rangatiratanga, Toitū te Tiriti hoki mā te hunga mahi moni

I roto i te tutūnga mai a te Māori ki ngā kaupapa e whāia ana e te kāwanatanga hōu, i roto hoki i te ao whai hua o Pukamata, e rere ana te karere ki te hunga kei te whai pūtea nui i ngā whakahoahoatanga a ngā ringa toi Māori, tēnā kia toitū i runga i te tika.

I ngā mākete o Manurewa, i te tonga o Tāmaki Makaurau i ngā mutunga wiki nei, e kitea ana kei ōna toru tekau tāra te whiu hei hoko tī hāte tino rangatiranga mā ngā tamariki e rua atu ki te rima tau te pakeke. Ā, te āhua nei, ehara i te mea ko reira anahe e pērā ana.

Ko Linda Munn, te kaiwhakahoahoa i te haki Te Tino Rangatiratanga. Ā, nāna tētahi tītohutanga ki Pukamata i tēnei marama e mea ana, “mēnā kei te whai hua pūtea koe i te kara Tino Rangatiratanga, me whakahoki koha ki ngā iwi, hapū, whānau, hapori, rōpū atawhai rānei.”

E tautoko ana a Munn i te hiahia a te Māori ki te mau i ngā kara o te Tino Rangatiranga, engari hei tāna kei te kite ia i ngā wā katoa, kei te mārama hoki ki ngā mahi e mahia ana.

Hei tāna, “me mahi tika. Ko te tino rangatiratanga, ehara i te mea hōu noa iho hei mau, engari he āhuatanga noho, he herenga mutunga mai anō hoki.”

He karere anō e rite ana ki tēnā kua puta hei tiaki i te mana pupuri o ngā tohu kua whakahoahoatia e te ringatoi nei, e The Hori mō te kaupapa “Toitū Te Tiriti” i haruru i te motu i runga i te karanga a Te Pāti Māori.

Nā ngā kaimahi o Toitū Te Tiriti te karere i tuku ki Pukamata e mea ana, “Nā @thehori te mana pupuri o ēnei tohu, ā, e mihi ana mātou kua tukuna e ia ki te kaupapa a Toitū te Tiriti hei hiki ake i ā mātou mahi tahi”.

E ai anō ki te whārangi Pukamata o te kaupapa Toitū Te Tiriti, “ēhara ā rātou tohu mō te mahi moni. Me whakaute tonu i ngā mahi a ō tātou kaitoi. He hōhonu ngā tikanga, te mātauranga me te whakapapa ki ā rātau mahi, nō reira me whai tātou i ā rātou tikanga.”