Kei te nui te hiahia ki tētahi rōpū āwhina i ngā pāpa o ngā tamariki kua pāngia e te takiwātanga

Ko ASD Dads (Autism Spectrum Disorder Dads), he kaupapa e whai nei kia hanga wāhi haumaru mā ngā mātua o ngā tamariki kua pāngia e te takiwātanga.

Nā Jordan Ikitule te rōpū i tīmata hei kaupapa e whakawhiti whakaaro ai, e whakawhiti wheako ai ngā pāpā e rite ana ki a ia.

“Me nui ake te tautoko mā ō tātou whānau i te hapori e whai tamariki ana kua pāngia e te takiwātanga,” hei tāna.

Ko Jordan Ikitule me tāna tama

E 31 tau te pakeke tēnei pāpā ki ngā tamariki e rua, i wehe i tāna mahi hei kaitohutohu whiwhi mahi, ki te whai i tēnei kaupapa, i tana kitenga atu, i nui te hiahia ki ngā rōpū hapori, pēnei ki ASD Dads.

“He tāngata e pātai mai ana huri i te motu ki te whakatū rōpū ki Kirikiriroa, ki Ōtepoti, ki Ōtautahi, ana, kei te whiwhi karere hoki mātou i ō mātou whanaunga i Ahitereiria.”

”E rima tau te pakeke o taku tama, he kore kupu ia, arā, he kore kōrero ia. He āhua uaua te whakawhiti kōrero, ka mutu, kei te mau kope tonu ia.

Ā koinei ngā momo wero e oti ai i tō taenga tōmuri ki te mahi, me te aha, he āhuatanga ēnei ka pā mai pea i ia rā - he āhuatanga kei tua i tā mātou e taea ana te whakahaere.”