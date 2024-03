Te Matatini 2025: Te Kāhui Maunga advances four teams to nationals

Leading the charge will be overall winners Te Reanga Mōrehu o Ratana, accompanied by Ngā Purapura o Te Tai Hauāuru, Te Kura Nui o Paerangi and Ngā Waihotanga, ensuring a strong presence from the Te Hauāuru region.

Te Reanga Mōrehu o Ratana. Photo/Te Matatini Incorporated Society

A total of thirteen teams took the stage at Te Whare o Ruapūtahanga (TSB Hub) in Hāwera, including notable contenders such as Pariroa Pā, Ngā Pakeke o Ratana, Te Tupunga, Te Moungaroa, Ngā Pāhake o Te Awa Tupua, Tuutuu Kaa’ika, Te Āiotanga o Houkura, Te Matapihi and Aotea Utanganui.

Ngā Purapura o Te Tai Hauāuru. Photo/Te Matatini Incorporated Society

Formerly recognised as the Aotea Kapa Haka regionals, the competition now proudly bears the name Te Kāhui Maunga, signifying the unity and strength of the participating teams.

Te Kura Nui o Paerangi. Photo/Te Matatini Incorporated Society

Te Matatini Te Kāhui Maunga delegate, Dr Rāwiri Tinirau, says, “Hosting Te Matatini 2025 in Taranaki is not just about showcasing our cultural heritage; it’s about giving a platform for our top kapa haka performers to tell our stories, celebrate our culture and leave a legacy of pride and inspiration for our mokopuna.”

Ngā Waihotanga. Photo/Te Matatini Incorporated Society

Preparations are underway as Te Kāhui Maunga gears up for the prestigious Te Matatini event at Pukekura (Bowl of Brooklands) in Ngā Motu (New Plymouth) on February 25th, 2025.

EXTENDED RESULTS

Overall Winners

1. Te Reanga Mōrehu o Ratana

2. Ngā Purapura o Te Tai Hauāuru

3. Te Kura Nui o Paerangi

4. Ngā Waihotanga

Te Mita o Te Reo

1. Te Reanga Mōrehu o Ratana

2. Te Kura Nui o Paerangi/Ngā Purapura o Te Tai Hauāuru/ Te Matapihi

Whakaeke

1. Te Reanga Mōrehu o Ratana/ Ngā Purapura o Te Tai Hauāuru

2. Ngā Waihotanga

Mōteatea

1. Te Reanga Mōrehu o Ratana/ Ngā Purapura o Te Tai Hauāuru

2. Te Kura Nui o Paerangi

Waiata-ā-ringa

1. Te Reanga Mōrehu o Rātana

2. Ngā Purapura o Te Tai Hauāuru

3. Ngā Waihotanga/ Te Kura Nui o Paerangi

Poi

1. Te Reanga Mōrehu o Ratana/ Ngā Purapura o Te Tai Hauāuru

2. Te Kura Nui o Paerangi

Haka

1. Te Reanga Mōrehu o Ratana

2. Ngā Waihotanga/ Ngā Purapura o Te Tai Hauāuru

Whakawātea

1. Te Reanga Mōrehu o Rātana

2. Ngā Purapura o Te Tai Hauāuru

3. Ngā Waihotanga/ Te Kura Nui o Paerangi

Waiata Tira

1. Te Reanga Mōrehu o Ratana

2. Ngā Purapura o Te Tai Hauāuru

3. Ngā Waihotanga

Kākahu

1. Ngā Waihotanga

2. Te Reanga Mōrehu o Ratana

3. Aotea Utanganui

Manukura Wahine

1. Te Reanga Mōrehu o Ratana

2. Ngā Purapura o Te Tai Hauāuru

3. Aotea Utanganui

Manukura Tāne

1. Te Reanga Mōrehu o Ratana

2. Aotea Utanganui/ Te Kura Nui o Paerangi

Te Kairangi o te reo ā-Tuhi

1. Ngā Purapura o Te Tai Hauāuru

2. Te Kura Nui o Paerangi

3. Te Matapihi

Te Titonga Hou

1. Te Kura Nui o Paerangi

2. Te Matapihi

3. Te Āiotanga o Houkura