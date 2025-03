Te Matatini o Te Kāhui Maunga: Full results announced!

Te Matatini has named Te Kapa Haka o Ngāti Whakaue (Te Arawa) as this year’s winners of the Ngāpō Pimia Wehi Duncan Mcintyre trophy and the championship title of Te Matatini 2025.

This means the rōpū will have the opportunity to represent Aotearoa, just as the 2023 champions, Te Kapa Haka o Te Whānau a Apanui, did when they performed at the Festival of Pacific Arts and Culture (FestPAC) last year.

Te Kapa Haka o Ngāti Whakaue dedicated their bracket to the late Sir Robert Gillies, the last surviving member of the Māori Battalion, who passed away in November 2024, delivering an emotional performance.

Te Kapa Haka o Ngāti Whakaue. Photo: Te Matatini Enterprises.

The coveted award was donated by former Māori Affairs Minister (1969–72, 1975–78). The taonga aims to promote the pursuit of excellence by rangatahi in Te Reo Māori and its traditions.

Here is a list of Te Matatini o Te Kāhui Maunga 2025 winners.

Aggregate:

TOA WHAKAIHUWAKA - NGĀPŌ PĪMIA WEHI DUNCAN MCINTYRE TROPHY

1st - Te Kapa Haka o Ngāti Whakaue

2nd - Ngāti Rangiwewehi

3rd - Ngā Tūmanako

KAIRANGI O TE MITA O TE REO MĀORI - TE REO EXCELLENCE TROPHY

1st - ANGITU, Ngā Tumanako, Ngāti Rangiwewehi.

WHAKAEKE - TE TAONGA A TE WHĀNAU Ō WAIPAREIRA TRUST

1st - Tūhourangi Ngāti Wāhiao Kapa Haka, Te Kapa Haka o Te Whānau a Apanui, Ngā Tūmanako, Te Kapa Haka o Ngāti Whakaue, Te Taumata o Apanui.

MŌTEATEA - TE TAONGA A TE KANI TE UA

1st - Te Kapa Haka o Te Whānau a Apanui

WAIATA Ā RINGA - TE TAONGA A IKAROA

1st - Te Kapa Haka o Te Whānau a Apanui, ANGITU, Te Waka Huia, Te Taumata o Apanui, Ngāti Rangiwewehi.

POI - TE TAONGA A TE KĀHUI MAUNGA DISTRICT MĀORI COUNCIL

1st - Tūhourangi Ngāti Wāhiao Kapa Haka, Te Hekenga ā Rangi.

HAKA - TE TAOKA TE NGĀKAU AROHA O TE WAIPOUNAMU

1st - Te Hekenga ā Rangi, Whāngārā Mai Tawhiti.

WHAKAWĀTEA - TE TAONGA WHAKAMAUMAHARA KI A TE AMORANGI WI TE TAU HUATA RĀUA KO RINGAHORA HUATA

1st - ANGITU, Te Waka Huia.

NON-AGGREGATE

Te Kuru Marutea. Photo: Te Matatini Enterprises.

KOHINE PONIKA ‘AKU MAHI’ MEMORIAL TROPHY - PEOPLE’S CHOICE AWARD

1st - Te Kuru Marutea

TE KAIRANGI O TE REO Ā TUHI - TE TAONGA A TE TAI PŪKARUKARU O POUTINI

1st - Te Uri o Manumanu, Te Rerenga Kōtuku, Te Pae Kahurangi, Te Pou o Mangataawhiri, Te Kapa Haka o Te Whānau a Apanui, ANGITU, Te Iti Kahurangi, Te Rangiura o Wairarapa, Ngā Tumanako, Te Kapa Haka o Ngāti Whakaue, Te Pikikōtuku o Ngāti Rongomai, Whāngārā Mai Tawhiti, Waihirere.

TITONGA WAIATA HOU (LYRICS & MUSIC) BEST ORIGINAL COMPOSITION OVERALL - TE TAONGA WHAKAMAUMAHARA KI A TAA KINGI IHAKA

1st - Te Pou o Mangataawhiri, Ngā Purapura o Te Taihauāuru, Whāngārā Mai Tawhiti.

TITONGA HOU MŌTEATEA - ‘TE RANGITŪHĀHĀ’ TE TAONGA WHAKAMAUMAHARA KI A MAURIORA KINGI

1st - Te Pou o Mangataawhiri, Ngā Purapura o te Taihauāuru, Ngā Tumanako, Ōhinemataroa ki Ruatāhuna, Te Hekenga ā Rangi, Whāngārā Mai Tawhiti.

TITONGA HOU POI (LYRICS & MUSIC) - TE TAONGA WHAKAMAUMAHARA KI A NGAHIRAKA BUSBY

1st - Whāngārā Mai Tawhiti, Waihirere.

TITONGA HOU HAKA (LYRICS & MUSIC) - TE TAONGA WHAKAMAUMAHARA KI A ANARU SKIP PAENGA

1st - Te Pou o Mangataawhiri, Te Iti Kahurangi, Te Rangiura o Wairarapa, Ngā Tumanako, Muriwhenua.

TITONGA HOU WAIATA Ā RINGA - HE TOHU AROHA NĀ TE WHENUA MOEMOEĀ

1st - Te Rōpū Manutaki, Te Kapa haka o Ōpōtiki Mai Tawhiti, Tūhourangi Ngāti Wāhiao Kapa Haka, Te Pou o Mangataawhiri, Te Kapa Haka o Ngāti Ranginui, ANGITU, Te Kuru Marutea, Ngā Purapura o Te Taihauāuru, Te Iti Kahurangi, Te Waka Huia, Ngā Tūmanako, Te Pikikōtuku o Ngāti Rongomai, Te Kapa Haka o Ruātoki, Te Reanga Morehu o Rātana, Te Taumata o Apanui, Te Hekenga ā Rangi, Whāngārā Mai Tawhiti, Waihirere, Ngāti Rangiwewehi.

WAIATA Ā-TIRA - TE TAONGA A TE RŌPŪ WAIATA MĀORI O AOTEAROA

1st - Te Pou o Mangataawhiri, Whāngārā Mai Tawhiti, Ngāti Rangiwewehi

MANUKURA WAHINE - TE KOROWAI MANUKURA WAHINE

1st - Te Kapa Haka o Ōpotiki Mai Tawhiti, Ngā Purapura o Te Tai Hauāuru

MANUKURA TĀNE - TE TAONGA A DR BRUCE GREGORY

1st - Te Pou o Mangataawhiri, Te Kapa Haka o Te Whānau a Apanui, Te Kapa Haka o Ngāti Whakaue, Whangarā Mai Tawhiti, Mōtai Tangata Rau.

KĀKAHU - TE TAONGA WHAKAMAUMAHARA KI A WAIRĀKAU PAIA WAIPARA

1st - Te Kapa Haka o Ngā Hau e Whā ki Murihiku, Te Taha Tū, Mōtai Tangata Rau, Tauira Mai Tawahiti, Waihirere, Te Hokowhitu a Tū.