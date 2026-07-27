He whakatō pīngao te mahi hei whakaora i te takutai i Te Hiku o Te Ika

I whakaputahia tuatahitia tēnei pūrongo e Te Kūkupa
Ko tā ngā uri o Ngāti Tara, he whakatō tupu taketake hei tiaki i ngā tahuna o Taipa.
Ko te pīngao me te kōwhangatara ngā tupu e whakamahia nei hei ārai i te horo o ngā tāhuna.
Hei tā Pounamu Matika, uri o te kāinga he mea nui ki te tiaki i te tahawai.
“Ko te hiringa o te spinifex (kōwhangatara) me te pīngao, mō ēnei mahi, te whakaohooho, te whakamārō i ngā puke oneone kia kore e ngaro i ngā āhuaranga o ngā hau kerikeri me ngā hau e kaha heke nei i te moana.”
Ko Jayleigh tētahi anō uri e tautoko ana i te kaupapa. Hei tāna ahakoa he mahi rerekē, e kite ana ia i ngā mahi tiaki taiao.
Heoi, ka kore a rātou mahi e mutu i konei, erangi kē, ka tuku iho ngā whakaakoranga ki ngā whakareanga o Ngāti Tara.
E mea ana a Pounamu ka kite ia i ngā hua pērā ki te noho ngātahi o te whānau i raro i te kaupapa kotahi.
“Tāea te kite, te ohonga tahi, te wānanga tahi, te kōrero tahi, te tuakana me te teina i runga i wēnei nā mahi whakatō tupu, whakatō kākano mō mātou anō te take, mō te whenua, mō te moana anō hoki te take, nō reira koirā te painga, te whakawhanaungatanga, te noho ngātahi a te tuakana me te teina.”
Ehara i te mea i taka noa mai te whakaaro. Kua roa nei a Ngāti Tara e mahi nui nei hei tiaki i ngā tahuna o te kāinga, ka mutu e mārama ana te kite i te wawata nui o ēnei uri.
“Ko taku wawata, tēnei wāhi he pātaka, he pātaka kohikohi rauemi mā ngā marae puta noa me wērā ngā mahi raranga. Tukutuku, te kohikohi, te tukuhia wēnei nā ngā taonga ki ngā marae puta noa o Te Tai Tokerau, ka mutu ngā marae e hiahia ana puta noa i te motu.” te kī ā Pounamu.
Hei tā Ngāti Tara, ka mahi tonu rātou i ngā mahi hei painga mō te whenua me te moana.