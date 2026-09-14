Ngāti Kuri launches Māori tourism experience to Te Rerenga Wairua

Ko ngā kōrero tuku iho te kaikawe i ngā manuhiri o Ngāti Kuri.
Kua whakarewahia e Ngāti Kuri he kaupapa tāpoi mai Kā Uri ki Te Rerenga Wairua, hei kawe i ngā manuhiri ki ngā wāhi whakaharahara o te rohe, me te whakapuaki i ngā kōrero me ngā hītori o reira.
E ai ki a Steffan Panoho, te kaiwhakatere o te kaupapa ki Kā Uri, he mea nui mā ngā manuhiri te rongo me te whai māramatanga ki te wairuatanga me te tapu o ngā wāhi whakahirahira o te rohe.
“Ki a mātou, te tino pūtake o tēnei kaupapa, hei whakamārama ngā manuhiri ki te wairuatanga me te tapu o ngā wāhi whakahirahira i konei.”
Ko te aronga o ngā haerenga he whakaatu i ngā tapuwae o ngā tūpuna, te hōhonutanga o ngā kōrero mō te whenua o Ngāti Kuri.
Hei tā Joe Waru, te kaiwhakahaere o ngā mahi tāpoi ki Kā Uri, e tupu ana te hiahia o ngā tāngata nō ngā whenua maha kia whai māramatanga ki ngā tirohanga, ngā tikanga me ngā kōrero a ngā iwi taketake.
“I think it resonates with them because I feel from talking with them that now people are starting from all over the world. They’re starting to want to gain a perspective of indigenous peoples and their cultures and their stories and their narratives and traditions.”
Hei tā Panoho, ka whakapau kaha a Ngāti Kuri ki te whakaako me te whakamārama i ēnei kaupapa ki ngā manuhiri.
“Ka whakapau kaha mātou ki te whakaako, ki te whakamārama i tēnā kaupapa ki ngā manuhiri.”
Ahakoa tekau mā waru noa iho ngā tūru o te waka e whakamahia ana mō te haerenga, e whakaatu ana te kaupapa i te pitomata o te tāpoi Māori, me te wāriu o taua rāngai ki Aotearoa.
Ko tētahi painga o te haerenga, ko te whakawhanaungatanga i waenga i ngā manuhiri me te tangata whenua, mā te tūtaki kanohi ki te kanohi, me te whai wāhi ki ngā kōrero, karakia, waiata me te kata.
“He painga tēnā mō te tino whakawhanaungatanga. I tēnei haerenga, ka tūtaki rātou i te tāngata whenua, i te whānau. Ka kōrero kanohi ki te kanohi, ka karakia, ka waiata, ka kata”
I tēnei wā, e whā ngā haerenga tāpoi e whakahaerehia ana ia wiki. Hei tā Panoho, ko te wawata kia whakawhānuihia te kaupapa kia tū ai ngā haerenga ia rā, ia rā.
Nā Rukuwai Tipine-Allen rātou ko Daphne Popata, ko Kevin Harrison, ko Haukura Jones nō Te Kūkupa.