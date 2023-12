Ko ‘What The Actual?! ka takahuri i te āhua o ngā kawenga kōrero hei kai mā te hunga rangatahi

Ko 'What The Actual?!" e tautohu ana i te huarahi kawe kōrero ki te hunga rangatahi.

E rua nga kaikawe pūrongo rangatahi Maori e whakamahi ana i te pae pāhopori o Paeāhua hei tuku pūrongo poto hei whakaatata i ngā take matua e whakaarotia ana ka hāngai ki ngā rangatahi o te motu.

Ko Kahumako Rameka (Ngāti Tūwharetoa, Ngāti Maniapoto, Ngāti Rangitihi, Ngāti Mahuta), tētehi o ngā kairīpoata e rua i whakawhānau mai i te pae kawe pūrongo nei.

Hei tāna, “I runga i te hiahia kia whakakī i tēnei puare hai whāngai i ngā pūrongo o te wā ki te hunga rangatahi. Mā hea? Mā te pae pāpori, te tino tūāpapa a te hunga rangatahi,”

Ko Mihingarangi Satele te hoa haere o Rameka e pīkau nei i tēnei kaupapa. Rāua tahi, he pia i ahu mai i Te Rito, te hōtaka whakangungu pia kawe pūrongo.

E iwa marama nō tana tīmatanga, ko “What The Actual?!” ka kawe i ngā kaupapa me ngā take huhua, atu i te whakamārama he aha ngā mea kei roto i te parāoa, tatū atu ki te mea nui ka puta ngā rāngatahi ki te pōti i te rā pōti.

Ā, kua piki ake te hunga whai i te tūāpapa o tēnei paeāhua i ngā marama tata nei.

I puta tēnei kaupapa hei whāinga mā Te Hērora, engari ko ngā mahi auaha me ngā whakahaere mō te kaupapa, nā ngā rangatahi Māori o ēnei rā.

E kī ana a Rameka, arā ngā rerekētanga ki ngā mahi e rua nei, o te ao tuhi pūrongo, ki tērā o te wāwāhi pūrongo ki ngā paepāpori.

“Ko ngā rerekētanga matua o ngā mahi nei - ko tā NZ Herald, he kohi kōrero, he tuhi pūrongo, ko tā WTA, he rekoata kōrero, he wāwāhi i ngā rekoatatanga.

“He whakaaro ki ngā pikitia, ngā waiata, me he mini doco te hanga, me waihangahia (sic) kia kaua noa iho e reka ki te taringa, engari hoki kia reka ki te karu.”

Ko tētehi o ngā hua nui ki a Rameka, hei te otinga o ngā mahi, kua tau te wairua i runga i te mōhio kua whakakanohi, kua whakawaha hoki i ngā kaupapa Māori.

“Kei roto i ngā kaupapa o te ao rangatahi ki te ao, kia mōhio hoki te ao - he nui ngā momo huarahi hai mahi i ngā mahi, me puta te ihu, kia auaha!”