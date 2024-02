‘Rere Atu Taku Poi!’ he pukapuka mō te iwi āniwaniwa mā te katoa

He pukapuka e whai ana i te ao o Rangi me tana arohanui ki te kapa haka

He pukapuka hou taihoa ake ka whakaputaina e aro ana ki te iwi āniwaniwa.

Ko ‘Rere Atu Taku Poi!’ te pukapuka kua tuhia e Tangaroa Paul nō Muriwhenua, e kōrero ana i ōna wheako i a ia e tamariki ana.

He tangata irarere a Paul, engari hai tāna kāre tēnei pukapuka i te kōrero i ngā āhuatanga o te iwi āniwaniwa anahe, engari ko tāna e mahi nei ko te whakatō kura ki roto i te pukapuka hai kai mā te hunga rangatahi.

“Ko te āki me te kaha poipoi i taua tamaiti, i ngā tamariki mokopuna kia tū māia ki tō rātou ao, i runga i te mōhio ko tō rātou tuakiritanga māori te mea matua i te tuatahi, ka rua ko tō ira, tō hiahia ki tētahi tangata, aha atu rānei. Engari, ko tō tū māori te mea tuatahi,”

Koinei te pukapuka tuatahi nā Paul i tuhi, e whai ana i ngā tapuwae o tētahi tamaiti, o Rangi me tōna ngākau nui ki te ao kapa haka.

He kaupapa tēnei kua roa e whakaarotia ana e ia, ā, kua whai kiko ōna kare ā roto ki te pepa.

“I a au e tamariki ana, kāre au i tino mōhio me pēhea te whakakupu tika ai i aku kare ā roto i taku mohio ki ahau anō, nā runga anō pea i te kore kite i ētahi atu tangata pērā i a au. Nā whai anō i hua mai tēnei kaupapa me te whakaaro, tērā pea me tito he pakiwaitara e hāngai ana ki ā tātou tamariki, mokopuna āniwaniwa nei,”

He mahinga ngātahi tēnei pukapuka nā Paul rāua ko Rebecca Gibbs nō Rongowhakaata, nāna rā ngā pikitia, ko te whakaatu i ngā tae o te āniwaniwa tētahi āhuatanga pai ki a ia.

Ko tā Paul e hiahia ana, ko te whakaatu i tētahi āhuatanga e hāngai pū ana ki te iwi āniwaniwa, me te whai whakaaro hoki ki te tū o te tangata i roto i tēnei ao, ahakoa te pīrangi, ahakoa te ira.

Hai te 10 o Pēpuere whakarewaina ai te pukapuka, ko ‘Rere Atu Taku Poi!’ i te Whare Pukapuka ki Te Atatū, i te uru o Tāmaki Makaurau.