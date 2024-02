Ko te hainatanga o Te Tiriti o Waitangi ki Mangungu kei te whakanuia anō

Ko te huihuinga nunui rawa mō te hainatanga o te Tiriti o Waitangi, kua whakamānawatia anō ki Mangungu i Hokianga. I tēnei rangi, i ngā tau kotahi rau e 84 ki muri, koni atu i te 60 ngā rangatira o Ngāpuhi i haina ai i te tiriti, ā, ko ā rātou mokopuna i whakakao atu ki te whare mīhana o Mangungu ki te whakamaumahara atu i te kaupapa whakahirahira nei.

Ko Mangungu te wāhi tuatoru i haria ai Te Tiriti o Waitangi i tāna kawenga ki te motu, ka mutu e ai ki ngā kōrero e hia mano tāngata i whakaōpeti atu i runga i te karanga o te kaupapa.

E ai ki a Pene Tāwhara, māngai o te kaupapa nei, atu i te rangi whakamahara i Te Tiriti o Waitangi, ko te hainatanga ki Mangungu hoki, he rangi anō ka whakanuia.

“He tohu whakamahara otirā, e mahara ai i ngā toto, i ngā roimata i māturuturu ai i ngā tūpuna i te wā i a rātou. Heoi anō rā, tēnei kawenata, tēnei herenga, he mea mana, he mea ture, he mea tikanga e mau nei e tātou o tēnei rā, o tēnei whakareanga i ngā tau, ā haere ake nei.”

Kua roa tēnei kaupapa mō te hainatanga o Te Tiriti ki Mangungu e noho mātāmuri ana i ngā kaupapa nui o tēnei wāhanga o te tau, heoi he nui tonu tana hītori ki te rohe nei.

“Tēnei te hainatanga o Te Tiriti i konei i Mangungu i te tau 1840 te 12 o Pēpuere. Ka mutu, koinei te wāhi nunui o Aotearoa, o ngā rangatira i tā moko ai i Te Tiriti o Waitangi. Ka mutu, anei mātou kei konei, kei Te Hokianga, kei Mangungu e teretere atu rā, e whakamahara ai i ngā mana, i ngā ihi, i ngā wehi, i ngā tapu o rātou mā e hāpai ake i ēnei rā,” te kī a Tāwhara.

Kaare tēnei hui i tū i tērā tau, nā ngā karawhiunga a te huripari. Heoi, ko te mārohirohi o tēnei kaupapa ki te whakakotahi i ngā hapū o tēnei wāhi kia tūtira ai, tē karawhiua.

“Ko te whakakotahitanga, ko te whakatōpu mai i ngā hapū o tēnei wāhi kia āta whiriwhiria, āta wherawherahia ngā kaupapa kei mua i te aroaro, whakarite rautaki, ki hea angitu ai i roto i ngā mahi kia eke panuku, kia eke hohoro.”